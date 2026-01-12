Вместо HBM, новая платформа использует более доступные NAND-чипы. Это приведёт к повышенному спросу и дефициту SSD-накопителей.

Аналитики предупреждают о новом потенциальном кризисе на технологическом рынке. Виной всему — амбициозные планы Nvidia по внедрению систем искусственного интеллекта следующего поколения Vera Rubin, которые в ближайшие годы могут потребить крупные объёмы памяти.

Nvidia Vera Rubin

Для работы такие системы создают гигантский временный кэш данных, необходимый для построения контекста. Сейчас для его хранения используется дорогая и быстрая память HBM, но её объёмов уже не хватает. В качестве решения на CES 2026 Nvidia представила новую технологию хранения — Inference Memory Context Storage (ICMS). Она использует более доступные NAND-чипы, как в обычных SSD, подключённые через процессоры Bluefield-4.

Согласно расчётам аналитиков Citi, один сервер Vera Rubin в максимальной конфигурации может оснащаться 1152 ТБ памяти на базе NAND. Если к 2027 году будет отгружено 100 000 таких систем, то только на нужды Nvidia потребуется около 115 миллионов ТБ памяти. Это составит почти 10% от всего прогнозируемого мирового спроса на NAND в ближайшие годы. Серверные стойки Nvidia Vera Rubin

Ситуацию усугубляет тот факт, что отрасль и так находится под давлением из-за бума строительства дата-центров и высокого спроса на серверы для ИИ. Добавление к этому аппетитов Nvidia, которая намерена занять значительную долю мирового производства, может создать шок предложения, к которому рынок не готов.

Для обычных пользователей это грозит неприятными последствиями. Отрасль NAND может столкнуться с дефицитом, аналогичным нынешнему на рынке оперативной памяти. В такой ситуации производители будут в первую очередь обеспечивать крупных корпоративных клиентов вроде Nvidia. Это может привести к росту цен и перебоям с поставками потребительских SSD-накопителей. Сборка нового ПК в обозримом будущем могут превратиться в дорогое удовольствие.