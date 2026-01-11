Эксперт разобрал два адаптера из разных партий, продемонстрировав отличия в технологии нанесения термоинтерфейса.

Популярный оверклокер и инженер Der8auer, возможно, нашёл истинную причину громкого инцидента с флагманской видеокартой ASUS RTX 5090 ROG Matrix Limited Edition. Несколько недель назад в сети появились слухи, что ASUS отозвала все карты этой модели из-за проблем с «качеством». Компания опровергала эти утверждения, однако разборка двух разных экземпляров карты выявила серьёзные изменения в одном из этапов производства. Старый метод нанесения термоинтерфейса

В своём первоначальном обзоре Der8auer показал, как на графический процессор наносились термоинтерфейсы: жидкий металл был нанесен непосредственно на кристалл GPU, а по периметру — слой термопасты для защиты. Однако, на новом, только что купленном в магазине экземпляре, технология полностью изменилась.

Теперь жидкий металл нанесён только на крышку GPU, а его растекание предотвращается более продуманным барьером из термопасты. Новый рисунок нанесения включает вентиляционные зазоры и вертикальные линии, что, по мнению эксперта, выглядит как «гораздо более профессиональный подход». На старом образце жидкий металл явно вытекал за пределы зоны контакта, что говорило о неэффективности старого метода и потенциальном риске.

Новый метод нанесения термоинтерфейса

Хотя это лишь предположение, логично, что именно эта проблема заставила ASUS инициировать масштабный отзыв карт с рынка для доработки. Цель — обеспечить стабильный теплоотвод от мощнейшего чипа, потребляющего в тестах до 800 Вт.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

ASUS, судя по все запустила производство с одной технологией термоинтерфейса, столкнулась с проблемой и, вместо публичного скандала, тихо отозвала партию, чтобы внедрить более надёжное решение. Для покупателей это в конечном итоге хорошо — они получают более качественный продукт.