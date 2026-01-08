Представители «Синего гиганта» считают, что линейка Panther Lake не оставит и шанса решениям конкурента.

Intel, представившая на CES 2026 первые процессоры Panther Lake на передовом 18A-нм техпроцессе, не стесняется в выражениях. В разговоре с PC-Mir исполнительный директор Ниш Нилалоджанан заявил, что AMD продаёт на этом рынке «устаревший кремний», в то время как Intel предлагает современные процессоры, созданные специально для него.

Презентация Intel

Уверенность Intel основана на ключевом обновлении Panther Lake — новых энергоэффективных ядрах (E-Cores) поколения Darkmont. По словам представителей компании, именно прорыв в этой архитектуре даст им решающее преимущество в портативном сегменте, где главный критерий — не абсолютная мощность, а баланс производительности и энергопотребления. Intel намекает, что новые ядра кардинально улучшат игровой опыт в компактных устройствах с ограниченным охлаждением.

Основная ставка делается на топовые процессоры линейки Core Ultra X, оснащенные самым мощным в истории компании интегрированным графическим ядром на архитектуре Xe3. Предварительные тесты, например, модели Core Ultra X9 388H, показывают, что его графика действительно может конкурировать с дискретными решениями начального уровня, обещая высокий FPS в современных играх без дополнительной видеокарты.



Однако вопрос о специализированных чипах для карманных консолей, подобных AMD Z1 Series, пока остаётся открытым. На прямой вопрос о такой стратегии Intel дала уклончивый ответ: «придётся подождать и посмотреть». Это означает, что компания может как выпустить отдельную линейку, так и предложить специально настроенные версии Panther Lake.