При этом «ядро» технологии останется закрытым, чтобы не дать преимуществ конкурентам.

После намёков на возможное возвращение чипов Zen 3, AMD сделала важное заявление о будущем своих графических технологий. Президент AMD по технологиям GPU и ПО Андрей Здравкович на сессии CES 2026 заявил, что работа над открытой публикацией исходного кода FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) является «долгосрочным планом» компании.

Это прозвучало в ответ на вопрос о судьбе исходного кода FSR 4, который был несанкционированно обнародован ещё в августе этого года через репозиторий GitHub в составе SDK FidelityFX. Хотя тогда AMD быстро удалила файлы, код, включая ключевую нейросетевую модель и её веса, успел распространиться под лицензией MIT.

Здравкович признал, что августовский инцидент был незапланированным, но подчеркнул философию открытости AMD. При этом руководитель уточнил, что компания планирует выпустить библиотеку FSR 4, сохранив «ядро» технологии закрытым, не давая инженерных преимуществ конкурентам вроде Nvidia.

Практические последствия этой утечки уже ощутимы. Несмотря на то, что FSR 4 изначально позиционировалась как технология для новейших графических процессоров Radeon серии 9000, энтузиасты и разработчики, получившие доступ к коду, быстро переработали её для использования на более старом железе — картах RDNA 3 и даже на GPU Nvidia серии RTX 3000. Хотя это приводит к заметному падению производительности по сравнению с нативными ускорителями, качество масштабирования FSR 4 оказалось настолько высоким, что компромисс многие сочли оправданным.