Однако, ожидается, что её релиз состоится лишь в 2027 году

Инсайдеры подтверждают существование видеокарты Nvidia GeForce RTX 5080 с 32 ГБ видеопамяти, однако её выход для рядовых пользователей, вероятно, отложен до выхода следующего поколения — серии RTX 6000. По данным источника @unikoshardware, эта конфигурация изначально предназначалась для облачных сервисов, но её BIOS случайно попал на открытый рынок, породив волну слухов.

Главное отличие гипотетической модели от текущей 16-гигабайтной RTX 5080 — удвоенный объём памяти. Это технически достижимо за счёт размещения чипов памяти GDDR7 с обеих сторон печатной платы — подход, уже опробованный на китайском рынке. Некоторые энтузиасты и ремонтные лаборатории демонстрировали подобные прототипы, используя кастомные платы с турбинным охлаждением, что доказывает принципиальную возможность апгрейда.

Тем не менее, карта пока не готова к массовым продажам. Основная преграда заключается в отсутствии специального BIOS, без которого устройство не может запуститься. Ожидается, что Nvidia представит эту конфигурацию только к релизу новой архитектуры, намеченному на начало 2027 года. Геймерам и энтузиастам, нуждающимся в большем объёме памяти для ресурсоёмких задач, придётся выбирать: довольствоваться текущей 16-гигабайтной RTX 5080, ожидать возможного 24-гигабайтного варианта в серии «Super» или запастись терпением до 2027 года, когда 32-гигабайтная версия может стать реальностью.