Пока Nvidia раздумывает о выпуске RTX 5080 Super, китайские мастера активно работают над адаптацией актуальных моделей под нужды искусственного интеллекта

На китайском рынке замечены модифицированные видеокарты Nvidia GeForce RTX 5080 с удвоенным до 32 ГБ объёмом памяти GDDR7. Как сообщает источник Uniko's Hardware, эти адаптеры созданы специально для нужд индустрии искусственного интеллекта.

Официальная GeForce RTX 5080 от Nvidia оснащена 16 ГБ видеопамяти. Однако, для ресурсоёмких задач обучения ИИ критически важен большой объём памяти. Это заставило местных мастеров пойти на самостоятельный апгрейд графических процессоров, впаивая на плату дополнительные модули памяти.

Аналогичная практика уже была опробована флагмане RTX 4090 и теперь перенесена на новейшую архитектуру Blackwell. Судя по всему, модифицированные варианты RTX 5080 пользуются высоким спросом среди китайских компаний и исследователей, которые ищут альтернативу дефицитным профессиональным картам NVIDIA серии H100 или A100.

Отличительной чертой таких модификаций является особая система охлаждения с турбированным кулером. Эта конструкция считается необходимой для эффективного рассеивания тепла в системах с большим количеством видеокарт. Ожидается, что спрос на подобные адаптированные видеокарты будет только расти. В перспективе это может привести к их дефициту на внутреннем рынке.