Разъём буквально полыхнул, полностью расплавив пластиковый коннектор и обуглив часть кабеля.

В сети зафиксирован худший из задокументированных случаев возгорания разъёма на современных видеокартах. Пользователь Reddit сообщил о полном выгорании 16-контактного разъёма 12V-2x6 на своей MSI GeForce RTX 5090 VENTUS 3X OC.

MSI GeForce RTX 5090 VENTUS 3X OC

По словам владельца, после почти девяти месяцев с момента покупки в канун Рождества система вышла из строя. Более того, разъём на карте полностью обуглился, а несколько сантиметров силового кабеля расплавились и сгорели. На фотографиях видны следы пламени даже на трубках системы жидкостного охлаждения.

Возгорание коннектора

Хотя оплавление такого разъёма — известная проблема, оно обычно ограничивается локальным повреждением пластика. Полномасштабное возгорание — это качественно иной, опасный уровень, который может оказаться и вовсе летальным.

Стоит отметить, что пользователь использовал штатный кабель от блока питания стандарта ATX 3.1, исключая из причин проблемные переходники. Вдобавок на снимках нет и критических изгибов кабеля.

Владелец планирует обратиться по гарантии. К счастью, остальные компоненты системы, включая блок питания, не пострадали. Этот инцидент вновь актуализирует вопросы надёжности стандарта питания для топовых видеокарт. Главный вопрос — был ли это единичный производственный дефект или в целом такое возгорание может произойти и с другими видеокартами RTX 5090.