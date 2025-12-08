За счёт этого корпорация из Купертино намерена снизить зависимость от тайваньской TSMC

Apple рассматривает возможность передачи части производства своих процессоров компании Intel. Планируется, что к 2028 году Intel может начать выпуск чипов серии A для стандартных моделей iPhone, используя свой передовой 2-нм техпроцесс.

Кремниевая пластина

Согласно данным издания Android Headlines, партнёрство начнётся осторожно. К середине 2027 года Intel может производить младшие чипы серии M для Mac и iPad на своём техпроцессе Intel 18A. Этот пилотный проект станет проверкой стабильности производства. В случае успеха сотрудничество расширится, и Intel сможет выпускать процессоры для iPhone, например, гипотетический A22, на ещё более совершенном процессе 14A.

Главная цель Apple заключается в том, чтобы уйти от критической зависимости от единственного производителя, TSMC, заводы которого находятся в Восточной Азии. Это защитит Apple от геополитической напряжённости и сбоев в цепочках поставок. Использование фабрик Intel в США соответствует новому тренду на локализацию и должно положительно сказаться на бизнесе Apple. Для Intel привлечение Apple станет мощным подтверждением успеха стратегии IDM 2.0 и вернёт компании статус технологического лидера. Это докажет, что её производственные технологии конкурентоспособны с лучшими в отрасли.