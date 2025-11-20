Сайт Конференция
Zelikman
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
Эксперты заявляют, что стандарт оперативной памяти нет оказывает существенного влияния на игровую производительность.

Мировой рынок оперативной памяти столкнулся с беспрецедентным кризисом. Огромные центры обработки данных поглощают мировые запасы микросхем ради расширения мощностей в сфере искусственного интеллекта. В итоге, это привело к острому дефициту и стремительному росту цен. Аналитики ожидают, что в течение следующего года стоимость памяти может удвоиться, что заставляет пользователей срочно решать, в какой стандарт инвестировать — проверенный DDR4 или более перспективный DDR5.

Модули памяти Kingston Fury Beast DDR5

На этом фоне эксперты Tom's Hardware провели масштабное сравнение двух поколений памяти, чтобы дать окончательный ответ: оправдывает ли переход на DDR5 его возросшую стоимость. Немногим ранее Hardware Unboxed провели свои игровые тесты систем с различными поколениями оперативной памяти. По их словам, DDR5 имеет огромное преимущество в гейминга по сравнению с более зрелым стандартом. Однако, результаты Tom's Hardware оказались не такими неоднозначными и показали, что для большинства геймеров DDR4 остаётся оптимальным выбором.

Новый стандарт DDR5 предлагает высокие скорости, начинающиеся с 4800 МГц, и принципиально иную организацию. В отличие от одного 64-битного канала в DDR4, каждый модуль DDR5 имеет два независимых 32-битных канала, что повышает общую эффективность. Кроме того, стандарт сулит большие объёмы: в перспективе появятся модули до 128 ГБ для настольных ПК.

Sandra 2021

Одним из ключевых изменений стал перенос регуляторов напряжения с материнской платы на саму планку памяти. Теперь за это отвечает встроенная микросхема PMIC, что удешевляет производство материнских плат, но делает сами модули DDR5 дороже и уязвимее к дефициту чипов.

Cinebench R23

Для чистоты эксперимента использовалась платформа Intel Alder Lake с процессором Core i9-12900K и идентичными материнскими платами MSI Z690 в версиях для DDR4 и DDR5.

Даже базовый DDR5-4800 оказался на 19% быстрее топового DDR4-4000 в пропускной способности. Комплект DDR5-6400 и вовсе демонстрировал 56-процентный прирост. Однако, чтобы просто догнать в плане задержек DDR4-3200, DDR5 потребовалось взять планку в 6400 МГц.

Adobe Premiere 2022

Главный вывод тестов для геймеров в том, что переходить на DDR5 ради игр не стоит. Разница между лучшими комплектами DDR4 и DDR5 в играх составила в среднем всего 1–3%. В проектах по типу Assassin's Creed Valhalla и Far Cry 6 отрыв не превысил 2–3%. Ситуация меняется в сжатии данных и сложных вычислениях, где DDR5 быстрее на 25–46%. Однако в Adobe Photoshop или Premiere разница составила лишь 1–3%.

По мнению экспертов Tom's Hardware, прирост 6% в производительности для игр не оправдывает наценку в 30% или 40%. Существующий прирост частоты кадров минимален и не стоит затрат на обновление платформы. С другой стороны новые платформы от Intel и AMD уже отказываются от поддержки DDR4. Покупка DDR5 сегодня избавит от необходимости менять память при следующем апгрейде.

Игровая производительностьГлавным диктатором FPS остаётся видеокарта, поэтому DDR4 является разумным и экономичным выбором для любой игровой сборки. Однако тем, кто собирает мощную рабочую станцию для специфических задач или планирует долгосрочный апгрейд, уже стоит присмотреться к DDR5. И действовать нужно быстро, пока волна удорожания не накрыла обе платформы.

#гейминг #ddr5 #оперативная память #ddr4 #видеоигры #дефицит памяти
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

elektrokat
21:21
Жирный Габен хочет дойнуть своих красноглазых фембойчиков, что тут понимать
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
abdulla
21:20
Автор не разобрался. Анбоксед тестировал одноканал против двухканала, вот если бы в тесте было 2х8 против 2х16 - тогда да, 16 против 32 основной мотив. Здесь же он второстепенный.
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
Cowboy Huggies
21:18
Вот кто всю оперативную память скупил.
Мошенники используют ИИ для создания мнимых повреждений автомобиля на фото для выплаты по ОСАГО
Тритон
21:00
Британские учёные? Опять? Их даже в анекдотах перестали троллить - надоело за сотню лет.
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
NuclearMissionJam
20:56
Спасибо, я старался) 500 это немного, но если цена будет выше, значит мы в принципе не понимаем, чего хотят Valve и зачем им эти машины
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Alexey B
20:41
Nokia/Lumia ... очень хорошо проработанное похоронили...
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
deema35
20:32
"Одним из ключевых изменений стал перенос регуляторов напряжения с материнской платы на саму планку памяти. Теперь за это отвечает встроенная микросхема PMIC, что удешевляет производство материнских п...
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
Мистер правдоруб
20:21
Я не понимаю проблемы, попался на мошенничестве бан на всю жизнь в страховой! Ну а за подделку паспортов на сво!
Мошенники используют ИИ для создания мнимых повреждений автомобиля на фото для выплаты по ОСАГО
YujiTFD
20:05
Мошенничество осуждаю, однако прессинг легализованных мошенников (ОСАГО) - это красиво. Причём ребята даже не изобретали ничего нового: юристы ОСАГО точно так же задалбывают добросовестных клиентов ра...
Мошенники используют ИИ для создания мнимых повреждений автомобиля на фото для выплаты по ОСАГО
Albert Wesker
20:03
скорость чтения ОЗУ и не должно влиять на фпс оно влияет на скорость загрузки игры в целом и подргрузки текстур в открытых мирах
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
