Эксперты заявляют, что стандарт оперативной памяти нет оказывает существенного влияния на игровую производительность.

Мировой рынок оперативной памяти столкнулся с беспрецедентным кризисом. Огромные центры обработки данных поглощают мировые запасы микросхем ради расширения мощностей в сфере искусственного интеллекта. В итоге, это привело к острому дефициту и стремительному росту цен. Аналитики ожидают, что в течение следующего года стоимость памяти может удвоиться, что заставляет пользователей срочно решать, в какой стандарт инвестировать — проверенный DDR4 или более перспективный DDR5.

Модули памяти Kingston Fury Beast DDR5

На этом фоне эксперты Tom's Hardware провели масштабное сравнение двух поколений памяти, чтобы дать окончательный ответ: оправдывает ли переход на DDR5 его возросшую стоимость. Немногим ранее Hardware Unboxed провели свои игровые тесты систем с различными поколениями оперативной памяти. По их словам, DDR5 имеет огромное преимущество в гейминга по сравнению с более зрелым стандартом. Однако, результаты Tom's Hardware оказались не такими неоднозначными и показали, что для большинства геймеров DDR4 остаётся оптимальным выбором.

Новый стандарт DDR5 предлагает высокие скорости, начинающиеся с 4800 МГц, и принципиально иную организацию. В отличие от одного 64-битного канала в DDR4, каждый модуль DDR5 имеет два независимых 32-битных канала, что повышает общую эффективность. Кроме того, стандарт сулит большие объёмы: в перспективе появятся модули до 128 ГБ для настольных ПК.

Sandra 2021

Одним из ключевых изменений стал перенос регуляторов напряжения с материнской платы на саму планку памяти. Теперь за это отвечает встроенная микросхема PMIC, что удешевляет производство материнских плат, но делает сами модули DDR5 дороже и уязвимее к дефициту чипов.

Cinebench R23

Для чистоты эксперимента использовалась платформа Intel Alder Lake с процессором Core i9-12900K и идентичными материнскими платами MSI Z690 в версиях для DDR4 и DDR5.

Даже базовый DDR5-4800 оказался на 19% быстрее топового DDR4-4000 в пропускной способности. Комплект DDR5-6400 и вовсе демонстрировал 56-процентный прирост. Однако, чтобы просто догнать в плане задержек DDR4-3200, DDR5 потребовалось взять планку в 6400 МГц.

Adobe Premiere 2022

Главный вывод тестов для геймеров в том, что переходить на DDR5 ради игр не стоит. Разница между лучшими комплектами DDR4 и DDR5 в играх составила в среднем всего 1–3%. В проектах по типу Assassin's Creed Valhalla и Far Cry 6 отрыв не превысил 2–3%. Ситуация меняется в сжатии данных и сложных вычислениях, где DDR5 быстрее на 25–46%. Однако в Adobe Photoshop или Premiere разница составила лишь 1–3%.

По мнению экспертов Tom's Hardware, прирост 6% в производительности для игр не оправдывает наценку в 30% или 40%. Существующий прирост частоты кадров минимален и не стоит затрат на обновление платформы. С другой стороны новые платформы от Intel и AMD уже отказываются от поддержки DDR4. Покупка DDR5 сегодня избавит от необходимости менять память при следующем апгрейде.

Игровая производительностьГлавным диктатором FPS остаётся видеокарта, поэтому DDR4 является разумным и экономичным выбором для любой игровой сборки. Однако тем, кто собирает мощную рабочую станцию для специфических задач или планирует долгосрочный апгрейд, уже стоит присмотреться к DDR5. И действовать нужно быстро, пока волна удорожания не накрыла обе платформы.