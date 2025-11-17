По словам представителей компании, систему разработали именно на основе имеющихся данных, чтобы найти баланс между производительностью и доступностью

Компания Valve представила новую игровую систему Steam Machine. Это вторая попытка компании закрепиться на рынке готовых игровых решений. Накануне представители компании отметили, что устройство будет мощнее 70% актуальных систем геймеров.

Steam Machine

Однако, издание Wccftech выразило серьёзные сомнения в возможностях новинки запускать ААА-игры. Аппаратная начинка новой Steam Machine вызвала вопросы у экспертов. Графический процессор устройства представляет собой «полукастомную» модель на архитектуре AMD, и его производительность близка к Radeon RX 7600, но с некоторыми ограничениями.

Тревожней всего наличие всего 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и уменьшенное количество вычислительных блоков. При этом энергопотребление ограничено на уровне 110 Вт.

Особое внимание специалисты уделили заявлению Valve о поддержке 4K при 60 кадрах в секунду. Компания честно признает — этот показатель достигается не за счёт чистой мощности, а благодаря технологии масштабирования FSR от AMD. Фактически, нативная производительность устройства рассчитана только на комфортную игру в разрешении 1080p.

В сети уже давно критикуют 8 ГБ видеопамяти как недостаточный объём для современных игр. Ранее такая же критика звучала в адрес Nvidia RTX 5050 и AMD RX 9060. Постоянный рост требований к ресурсам в играх AAA-класса делает такой объём памяти неактуальным.

Для владельцев Steam Machine это может означать необходимость снижать настройки текстур и возможное возникновение проблем с плавностью геймплея в новых играх. О каком-либо запасе на будущее вообще говорить не приходится.

Для стационарной консоли такой подход может оказаться менее эффективным. Игроки ожидают от домашних систем более высокой производительности.

Эксперты Wccftech считают, что успех Steam Machine полностью зависит от ценовой стратегии Valve. Компании необходимо предложить конкурентную цену и убедительное соотношение производительности к стоимости.