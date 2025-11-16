Покрытие устройство оказалось уязвимо к гигиеническим салфетками на основе перекиси или спирта

В сети появилось сообщение о серьёзной проблеме, возникшей у новейшего флагмана Apple — iPhone 17 Pro Max. Пользователь социальной сети X (ранее Twitter) под ником @Rui35052730 опубликовал фотографии устройства в цвете Cosmic Orange, анодированное покрытие которого было практически полностью стёрто после очистки обычными влажными салфетками.

По словам владельца, он использовал стандартные гигиенические салфетки для поддержания чистоты смартфона. Однако, вместо ожидаемого результата это привело к тому, что уникальный оранжевый цвет начал отслаиваться, обнажая базовый металл. Пока это единичный инцидент — на платформах вроде Reddit не было зафиксировано других подобных случаев, что позволяет надеяться на производственную ошибку в конкретном устройстве, а не на массовую проблему.

Искусственный интеллект Grok от xAI, к которому обратились пользователи за комментарием, подтвердил, что такая реакция возможна. ИИ-помощник указал, что покрытие модели iPhone 17 Pro Max может быть повреждено при использовании салфеток на основе перекиси или спирта. Эти агрессивные химические вещества предназначены для разрушения сложных загрязнений, но они также могут вступать в реакцию с анодированным слоем алюминия, смывая покрытие.

Apple в своих официальных рекомендациях строго предостерегает от использования абразивных материалов и чистящих средств с агрессивными химикатами для ухода за любой продукцией. Компания советует применять для очистки экрана и корпуса только мягкую безворсовую ткань, например, из микрофибры. Пока неизвестно, предоставит ли Apple замену пострадавшему владельцу.

Данная ситуация усугубляется недавним переходом Apple с титанового сплава обратно на цельную алюминиевую конструкцию. Хотя этот материал позволил снизить вес и стоимость устройства, он также сделал корпус более уязвимым к вмятинам при падении, особенно при ударе о землю углами. Тесты на ударопрочность демонстрируют, что корпус выдерживает падения на плоскую поверхность, но при этом может быть деформирован.