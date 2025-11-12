Эксперты по ремонту начали заменять сгоревшие коннекторы на разъёмы с более толстыми штырьками.

Китайский инженер предложила простое, но эффективное решение для проблемы расплавления разъёмов на флагманских видеокартах. Специалист по ремонту продемонстрировала модернизацию 16-контактного разъёма питания 12V-2×6 с установкой более толстых контактов. Такой доработанный разъём она устанавливает на видеокарты GeForce RTX 5090, которые пострадали от типичной для серии проблемы — перегрева и оплавления коннектора.

GeForce RTX 5090 ROG AstralЧувствительность 16-контактного разъёма на картах серии RTX 50 остаётся критической. Видеокарта способна пропускать свыше 50А через 12-вольтовые контакты. Если часть контактов не обеспечивает надёжного соединения, остальные вынуждены брать на себя дополнительную нагрузку. Это неминуемо приводит к их перегреву и, в конечном итоге, расплавлению пластика и повреждению самой платы.



В конкретном случае, показанном в видео, инженер получила на ремонт карту ASUS RTX 5090 ROG Astral с расплавленным разъёмом на плате. Процесс ремонта включал удаление оригинального разъёма, очистку монтажных отверстий и аккуратную пайку нового коннектора с заметно более массивными штырьками.

Коннекторы

Специалист отметила, что столкнулась с множеством подобных отказов и теперь специально держит на складе партию усовершенствованных разъёмов. После замены температура порта при заявленной нагрузке в 600 Вт стабилизировалась на уровне 40–50 градусов. Это существенно отличается от сценариев, в которых стандартные разъёмы в аналогичных условиях могли раскаляться.

Издание Uniko's Hardware обратило внимание, что на вышедших из строя разъёмах часто видны более тонкие обгоревшие штифты, в то время как соседние, чуть более толстые, могут уцелеть. Это наглядно демонстрирует, что увеличение площади контактной поверхности позволяет безопаснее распределять ток, снижая плотность тока и, как следствие, нагрев.

Замеры после заменыСтоит отметить, что такой ремонт не устраняет фундаментальные ограничения самого 16-контактного стандарта, который работает на пределе своих возможностей. Однако, он может помочь производителям в снижении рисков выхода из строя флагманских видеокарт.