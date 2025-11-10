Сайт Конференция
Блоги
Zelikman
Apple может представить первый iPhone с экраном без вырезов уже в 2027 году
По информации инсайдера, уже сейчас компания ведёт активную работу в этом направлении.

Согласно свежим слухам, Apple активно работает над созданием iPhone с экраном без вырезов, и переход на эту технологию может быть приурочен к знаковому юбилею компании.

Экран без выреза

Как сообщает инсайдер Digital Chat Station на платформе Weibo, Apple планирует полностью убрать фронтальную камеру под дисплей к 2027 году. Это не первое его заявление на эту тему. Важно отметить, что за экран должны переехать не только камера для селфи, но и все компоненты системы Face ID. Это позволит реализовать давнюю мечту пользователей о смартфоне с чистым, ничем не прерываемым экраном.

2027 год станет особым для Apple — исполнится 20 лет с момента презентации первого iPhone Стивом Джобсом. По слухам, компания планирует отметить это событие громким анонсом. Вместо ожидаемой линейки iPhone 19 юбилейные модели могут получить название iPhone 20. Такой ход кажется более логичным для празднования круглой даты.

Сообщение от Digital Chat StationОднако, ранее сообщалось, что серия iPhone 18 выйдет в 2026 году без кардинальных изменений в дизайне. Если это так, то именно модели 2027 года и станут тем самым радикальным обновлением.

Всё же не все эксперты согласны с таким оптимистичным прогнозом. Росс Янг, основатель Display Supply Chain Consultants (DSCC) и авторитетный инсайдер в области дисплеев, придерживается иного мнения. Он утверждает, что переход Apple на подобный дизайн будет трёхэтапным и финальный iPhone без вырезов увидит свет только к 2030 году.

#смартфоны #apple #iphone #гаджеты
Источник: m.weibo.cn
Сейчас обсуждают

Полина Гайчук
00:25
Asus b850e/9800 x3d - полёт нормальный, мать топ, слотов тьма, холодная
Hardware Unboxed завершили масштабное тестирование 47 материнских плат с чипсетом B850
сергей гришин
00:17
А у Весты руль на ходу может заблокировать... Что-то их не запрещают продавать...
Росстандарт ограничил продажи Lada Largus из-за жалоб на рулевое управление
Чато-ОвerБот
23:06
Финны - это те же туповатенькие эсты, но только живущие немного севернее, на другом побережье Маркизовой лужи..
Финны лишили себя бесплатной электроэнергии, АЭС от «Росатома» и права голоса в использовании Вуоксы
Чато-ОвerБот
23:01
Китайцев много, им не жалко сотню-другую.
На выставке в Китае назвали цены на перелеты на летающих такси
4erT
23:00
Чтобы поиграть в "танчики" и "каэсочку" – нужно *всего лишь* 56.000₽. Куда катится мир. Так ещё и конфиг за эти деньги получился... своеобразный.
Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
_x86_64s
22:58
думаю заряд соли в задницу , сократит стремительный бег
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Чато-ОвerБот
22:58
С голодухи эти британские вучОные ещё и не такое понапишут.
К 2028 году голосовой ввод станет основным интерфейсом на рабочем месте
Чато-ОвerБот
22:57
Какую писю они там в своих про2,71балтиках курят?
Министр обороны Латвии назвал страну дроновой сверхдержавой
Чато-ОвerБот
22:56
Очередная околопереможная хрюканина от зашкварка, не более того.
Reuters: США поддерживают использование ЕС российских активов для оказания помощи Украине
Чато-ОвerБот
22:55
>Сообщается, что даже текущие видеокарты, такие как RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти, вскоре могут столкнуться с дефицитом поставок. Видно, совсем не идут продажи 5000-й серии у тов. Хуанга, что приходится...
Видеокарты GeForce RTX 5000 Super могут выйти позже из-за дефицита памяти
