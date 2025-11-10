По информации инсайдера, уже сейчас компания ведёт активную работу в этом направлении.

Согласно свежим слухам, Apple активно работает над созданием iPhone с экраном без вырезов, и переход на эту технологию может быть приурочен к знаковому юбилею компании.

Экран без выреза

Как сообщает инсайдер Digital Chat Station на платформе Weibo, Apple планирует полностью убрать фронтальную камеру под дисплей к 2027 году. Это не первое его заявление на эту тему. Важно отметить, что за экран должны переехать не только камера для селфи, но и все компоненты системы Face ID. Это позволит реализовать давнюю мечту пользователей о смартфоне с чистым, ничем не прерываемым экраном.

2027 год станет особым для Apple — исполнится 20 лет с момента презентации первого iPhone Стивом Джобсом. По слухам, компания планирует отметить это событие громким анонсом. Вместо ожидаемой линейки iPhone 19 юбилейные модели могут получить название iPhone 20. Такой ход кажется более логичным для празднования круглой даты.

Сообщение от Digital Chat StationОднако, ранее сообщалось, что серия iPhone 18 выйдет в 2026 году без кардинальных изменений в дизайне. Если это так, то именно модели 2027 года и станут тем самым радикальным обновлением.

Всё же не все эксперты согласны с таким оптимистичным прогнозом. Росс Янг, основатель Display Supply Chain Consultants (DSCC) и авторитетный инсайдер в области дисплеев, придерживается иного мнения. Он утверждает, что переход Apple на подобный дизайн будет трёхэтапным и финальный iPhone без вырезов увидит свет только к 2030 году.