Эксперты решили выяснить, какая из моделей предлагает лучшее соотношение цены и производительности как с апскейлингом, так и без

Выбор видеокарты в 2025 году упирается не только в чистую производительность, но и в эффективность технологий апскейлинга. Эксперты Hardware Unboxed сравнили Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti в 22 играх, чтобы выяснить, какой адаптер предлагает лучший фреймрейт при использовании DLSS 4 и FSR 4 в разрешении 1440p.

Hardware Unboxed

По результатам тестирования в 22 игр, средняя производительность карт оказалась практически идентичной при использовании режима апскейлинга «Качество». Итоговый разрыв составил всего 2% в пользу RTX 5070 Ti, что позволяет объявить эту дуэль ничьей. При рендеринге в нативном разрешении RTX 5070 Ti оказывается в среднем на 5% быстрее. Но стоит включить апскейлинг, как FSR 4 на Radeon заметно сокращает отставание, нивелируя преимущество конкурента.

Нативная производительность

В ресурсоемких играх с трассировкой лучей, таких как Cyberpunk 2077 и Marvel's Spider-Man 2, RTX 5070 Ti демонстрирует подавляющее преимущество — до 19–24%. Здесь же проявляется главный козырь DLSS 4 — более стабильный показатель 1% low.

В некоторых проектах, например, Star Wars Outlaws и Assassin's Creed Shadows, FSR 4 демонстрирует феноменальную эффективность, позволяя RX 9070 XT не просто догнать, но и обойти конкурента при включенном апскейлинге. Однако, игра Stellar Blade стала неприятным сюрпризом для Radeon, где RTX 5070 Ti оказался быстрее на целых 27–29%, демонстрируя, что у AMD еще есть работа по оптимизации драйверов.

Производительность с апскейлингом

Если бы Radeon RX 9070 XT стоила 600 долларов, а GeForce RTX 5070 Ti ровно 750 долларов, выбор был бы очевиден в пользу AMD. За 20% экономии пользователь получает идентичную производительность в большинстве новых игр с апскейлингом. Однако, на данный момент разрыв в цене между видеокартами не столь велик. В этой ситуации решение становится менее однозначным. Преимущество GeForce в виде более широкой поддержки DLSS в старых играх и более высокой производительности в апскейлинге может перевесить для некоторых пользователей.