В компании заявили, что продолжат переводить свои мощности на чипы HBM

Как стало известно, Samsung Electronics полностью распродала свои производственные мощности на следующий год в ключевом сегменте — памяти с высокой пропускной способностью (HBM), жизненно важной для систем искусственного интеллекта.

Память HBM

Официально не называя названия фирм, Samsung сделала прозрачный намёк, подтвердив начало поставок новой памяти HBM3E своим клиентам. В отрасли это единодушно расценили как поставку для Nvidia, лидера в производстве процессоров для ИИ. «Продажи HBM3E распространяются на всех клиентов», — заявили в компании, отказавшись от прямых комментариев по сертификации. Эта дипломатичная фраза стала для рынка достаточным подтверждением.

Однако, у этого успеха есть и обратная сторона. Сосредоточение мощностей на производстве HBM и DRAM для дата-центров, неизбежно приведёт к сокращению поставок памяти для более привычных устройств — смартфонов и персональных компьютеров. Потребительский сектор может столкнуться с дефицитом и ростом цен.

Ситуация усугубляется общеотраслевым трендом: производители массово перебрасывают свои линии на выпуск более современных чипов. В результате, как отметила Samsung, цены на традиционные продукты памяти уже резко пошли вверх во второй половине этого года. Эксперты компании прогнозируют, что дефицит на этом рынке сохранится и в будущем году.

Пока Samsung пожинает плоды бума ИИ, демонстрируя рекордную выручку в 67,4 млрд долларов по итогам третьего квартала. Вместе с конкурентами, SK Hynix и Micron, компания готовится к следующему раунду гонки: запуску памяти HBM4, которая, как ожидается, ляжет в основу следующей платформы GPU Nvidia под кодовым названием Rubin.