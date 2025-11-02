Это уже третий инцидент, при котором 16-контактный коннектор 12V-2×6 деформировался у видеокарт данной серии

На платформе Reddit появилось сообщение о новом случае оплавления 16-контактного разъёма питания 12V-2×6 на видеокарте Radeon RX 9070 XT. Это уже третий зафиксированный инцидент и второй с видеокартой от производителя Sapphire. Ранее аналогичная проблема была отмечена с моделями ASRock Taichi и другой картой Sapphire.

Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+

Последний инцидент произошёл с видеокартой Sapphire Nitro+. Владелец сообщает, что разъём питания деформировался, что привело к периодическому появлению чёрного экрана под нагрузкой и необходимости принудительной перезагрузки системы. Хотя компьютер продолжает работать, всё указывает на повреждение контактов, вероятно, вызванное перегревом или частичным расплавлением.

Разъём 12V-2×6

С момента запуска Radeon RX 9070 XT прошло всего восемь месяцев, и в дальнейшем число таких случаев будет расти. Ситуацию усугубляет то, что пострадавшая карта была получена в подарок, что осложняет гарантийное обслуживание. Производитель Sapphire запросил оригинальный чек о покупке для оформления гарантийного случая.

Кабель 12V-2×6

Параллельно с техническими проблемами сохраняется и ценовой кризис. Только сейчас, спустя более чем полгода с анонса, Radeon RX 9070 XT впервые появилась в США по официальной цене в 599 долларов. Примечательно, что AMD никогда не выпускала референсную версию этой видеокарты, полностью переложив ответственность за ценообразование на партнёров.