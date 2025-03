Также компания объявила о восстановлении платёжной системы на платформе

На текущей неделе Nvidia сообщила о расширении библиотеки GeForce NOW играми от Blizzard. Теперь пользователям облачного сервиса доступны для потоковой передачи обновлённые версии Warcraft, Warcraft Rumble и Heroes of the Storm.

Стоит напомнить, что 14 ноября 2024 года Blizzard отметила 30-летний юбилей серии Warcraft выпуском ремастеров Warcraft I и II. В этих переизданиях реализована возможность мгновенного переключения между современной и классической графикой. Оригинальная Warcraft I получила ряд улучшений, включая увеличенную скорость игрового процесса и управление правой кнопкой мыши. Обе игры также подверглись доработкам пользовательского интерфейса.

В тот же день Blizzard выпустила крупное обновление для Warcraft III: Reforged. Эта игра, последняя в трилогии стратегий в реальном времени, была переиздана в начале 2020 года, однако, вызвала неоднозначную реакцию у игроков и критиков. Warcraft III: Reforged, возможно, и не соответствует заявленным обещаниям, но остаётся значимой переработкой культовой игры, оказавшей огромное влияние на индустрию. Всё же, релиз омрачён многочисленными багами и сомнительными решениями Blizzard.

Стоит отметить, что ни одна из представленных игр не настолько требовательна к ресурсам, чтобы большинство геймеров действительно нуждались в возможностях GeForce NOW. Это справедливо и для Warcraft Rumble, и для Heroes of the Storm. Однако, данное решение может оказаться полезным для тех, кто предпочитает играть вне дома, так как облачные сервисы Nvidia также адаптированы для мобильных платформ.

Кроме того, Nvidia объявила о завершении перехода на обновлённую систему оплаты для GeForce NOW. Большая часть пользователей премиум-подписок уже имеет возможность вносить изменения в параметры своей подписки, а для тех, кто использует PayPal, эта функция станет доступна уже завтра.