При этом разработчики уделяют наибольшее внимание сюжетной составляющей и атмосфере в игре

Ранее Bloober Team анонсировала свою новую игру в жанре ужасов под названием Cronos: The New Dawn. В ходе презентации не было углубленного анализа игрового процесса, акцент был сделан на атмосферу и тематику, что позволяет провести аналогии с такими проектами, как Resident Evil, Prey и Dead Space.

В эксклюзивном интервью изданию MP1st игровой директор Cronos: The New Dawn, Войцех Пейко, поделился тем, чего игрокам следует ожидать от предстоящего хоррора. Он отметил, что механика битвы будет напоминать Resident Evil и Dead Space. Также он упомянул о введении боевой системы, которая «добавит остроты» игровому процессу, однако, не уточнил, как именно это будет реализовано. За годы существования жанра survival horror было представлено множество игр с оригинальными боевыми механиками, что ярко проявляется в проектах, таких как Dead Space, Alan Wake, и, частично, Scorn.

«Путешественник полагается на костюм, оружие и способности, но все равно очень уязвим для чудовищ, таящихся в руинах старого мира. Вас будут превосходить числом, и вам нужно быть осторожным, чтобы остаться в живых. Ресурсы ограничены, а монстры бьют сильно», — рассказал Пейко.

В интервью Пейко заявил, что хотя в игре будут сцены сражений, команда придает большое значение своему повествовательному наследию, подчеркивая важность сюжета и атмосферных исследований. Среди наиболее известных проектов Bloober Team — игры Layers of Fear и Layers of Fear 2, которые насыщены интересными историями. Эти игры в основном представляют собой симуляторы, где игроки собирают предметы и решают головоломки, чтобы раскрыть повествование. Кроме того, студия разработала такие игры, как Observer, Blair Witch и The Medium. Хотя некоторые их проекты были более успешными, их репутация перед выходом ремейка Silent Hill 2 не была на высоте.