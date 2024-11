Ранее данная трилогия была доступна для ПК, PlayStation и Xbox

STALKER: Legends of the Zone Trilogy теперь доступна на консоли Nintendo Switch. Этот запуск обещает расширить выбор качественных гибридных игр RPG-FPS на данной популярной платформе.

Созданная компанией GSC Game World, серия STALKER включает три игры, выпущенные для ПК в течение трех лет, завершившихся в 2009 году. Эти игры обрели статус культовых и большое количество поклонников благодаря их увлекательной атмосфере и захватывающему игровому процессу, который сочетает в себе механику шутера от первого лица с элементами исследования, ужасами и прогрессивной системой развития, которая привлекает поклонников RPG. Ремастер трилогии STALKER под заголовком Legends of the Zone планировался к выходу на последних двух поколениях консолей Xbox и PlayStation в марте 2024 года. Позже GSC подтвердила, что этот комплект будет доступен и на Switch.

Компания сдержала данное обещание 31 октября, когда версия STALKER: Legends of the Zone для Switch стала доступна в eShop. Подобно релизам для Xbox и PlayStation, эти версии можно приобрести двумя способами. Первое – это возможность купить каждую игру отдельно по цене 19,99 доллара. Альтернативно, можно приобрести все три игры в комплекте за 39,99 доллара, что предоставляет экономию в 33%. Релизы STALKER: Legends of the Zone для PlayStation и Xbox подвергались снижению цены трижды с марта 2024 года, достигнув отметки в 27,99 доллара. Поэтому существует вероятность, что трилогия также будет часто получать скидки в eShop.