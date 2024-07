Она потратила 52 попыток и 7 часов танцев, чтобы одержать победу над последним боссом, а всё DLC было завершено за одну неделю после 325 смертей

Масса поклонников Elden Ring восторженно исследует новое оружие и игровую механику в дополнении Shadow of the Erdtree. Однако, опытные игроки приводят задачу от Fromsoftware на новый уровень, проявляя высокий уровень мастерства и используя уникальные контроллеры.

Shadow of the Erdtree - первое дополнение к Elden Ring от японской студии Fromsoftware. Игра, объединяющая жанры "Soulsborne" с новым дизайном открытого мира, включает в себя несколько сложных сражений с боссами, включая печально известного полубога Малению. Пять миллионов игроков уже купили SOTE, хотя Fromsoftware пришлось немного понизить уровень сложности вскоре после релиза DLC.

Обычные геймеры могут считать Elden Ring и SOTE слишком сложными или даже непроходимыми, но стримеры и самые преданные поклонники Fromsoftware принимают вызов. Игроки Souls проходят SOTE, уничтожая главных боссов и буквального бога в конце карты, используя необычные контроллеры и устройства.

Например, стримерша Twitch MissMikkaa победила всех боссов SOTE, используя свой танцевальный коврик в качестве контроллера. Она потратила 52 попыток и 7 часов танцев, чтобы победить последнего босса, а всё DLC было завершено за одну неделю после 325 смертей. В ее биографии указано, что она много играет в Elden Ring, проходя игры с танцевальным ковриком и использовав два контроллера одновременно.

Несмотря на сложность и тщательно разработанных боссов, Elden Ring привлекает множество экстремальных испытаний и высококвалифицированных игроков, завершающих игру с самыми нестандартными установками. Танцевальные коврики - лишь начало, так как есть история игрока, который победил одного из самых сложных боссов SOTE вовсе без рук. Let Me Solo Her, ставший специалистом по Малении, вернулся в игру вместе с выходом SOTE. Теперь он помогает другим игрокам сражаться с боссами в DLC.