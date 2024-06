Люди в зале обвинили компанию в содействии израильской агрессии в Секторе Газа

Конференция, организованная отделом облачных услуг Amazon.Com inc., была нарушена протестующими, требовавшими прекратить контракт стоимостью $1,2 миллиарда с правительством Израиля, который компания разделяет с Google Alphabet inc.

Вице-президент Amazon Web Services Дейв Леви, ответственный за продажи в государственном секторе, начал свою речь на конференции Cloud Unit в Вашингтоне, но его прервали. Несколько зрителей, некоторые из которых держали плакаты, обвинили Amazon в содействии агрессии Израиля в Секторе Газа.

Проект правительства Израиля Nimbus, разделяемый Amazon и Google, представляет собой программу перевода государственной и военно-технологической инфраструктуры на облачные вычисления. Коалиция технических работников "No to Technologies for Apartheid", выступающая против сделки, позднее опубликовала видеозаписи конференции. Ранее в этом году Google уволила 28 сотрудников, выступавших против контракта.

"AWS стремится сделать преимущества передовых облачных технологий доступными для всех наших клиентов, независимо от их местоположения. Мы берем на себя обязательство обеспечить безопасность наших сотрудников, поддержать наших коллег, пострадавших от этих ужасных событий, и сотрудничаем с нашими партнерами по гуманитарной помощи пострадавшим от войны", - сообщил представитель Amazon Дункан Нишам.