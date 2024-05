Согласно заявлениям, они смогут функционировать на бензине, водороде и других видах топлива.

Корпорация Toyota Motor представила концепции двигателей внутреннего сгорания, способных функционировать на водороде, бензине и других видах топлива, с целью популяризации альтернативных технологий для снижения выбросов углекислого газа.

Крупнейший автопроизводитель в мире, вместе с компаниями Mazda Motor и Subaru, объявил о достижении прогресса в создании более компактных и эффективных двигателей. Под влиянием успешных продаж гибридных автомобилей Toyota и ее партнеры считают, что топливные двигатели должны продолжать играть свою роль даже в переходе отрасли к электромобилям в общем стремлении к декарбонизации. Японских производителей уже давно критикуют за нерешительность в отношении полной электрификации, в то время как BYD Co. и Tesla Inc. лидируют в производстве электромобилей на аккумуляторах.

"Чтобы достичь углеродного равновесия, самое важное - это уменьшить выбросы. Нам нужен двигатель, который может эффективно использовать различные виды топлива", - заявил генеральный директор Toyota Кодзи Сато.

В понедельник Toyota объявила, что в сотрудничестве с нефтяной компанией Idemitsu Kosan Co., производителем тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries Ltd. и нефтеперерабатывающим заводом Eneos Holdings Inc. проводит исследования по внедрению углеродно-нейтрального топлива в Японии до 2030 года.

Несмотря на планы по разработке новых двигателей, Toyota выразила свое стремление к развитию электрокаров. Ранее в этом месяце компания заявила, что потратит дополнительно 3,2 миллиарда долларов на исследования и разработки по декарбонизации и разработке передового программного обеспечения.