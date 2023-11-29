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Zelikman
В сети появляется больше подробностей касательно процессоров AMD 8000G
Производительность будущей линейки процессоров на фоне 5000-ой серии впечатляет

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  Если верить последней утечке, появившейся на одном из сайтов Саудовской Аравии, первые APU AMD AM5, по данным этого сайта, будут входить в серию Ryzen 8000G и состоять из более чем дюжины различных моделей. Вместе с тем в сообщении отмечается, что в этих процессорах будет использована смесь технологий Phoenix 1 и Phoenix 2.

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  Ниже представлены результаты производительности в синтетических тестах и играх, которые впечатляют при сравнении с моделями серии Ryzen 7 5000G. В Doom Eternal и Cyberpunk 2077 можно ожидать увеличения производительности на 200% по сравнению с предыдущим поколением. Shadow of the Tomb Raider и World of Tanks демонстрируют более умеренный прирост – около 100%.

  Однако стоит отметить, что это в значительной степени связано с тем, что 5000G использует Socket AM4 и DDR4, тогда как новые чипы будут работать на более быстрой памяти DDR5 с AM5 платами.

  Семейство AMD 5000G существует с начала 2021 года и по-прежнему является отличным выбором для геймеров, которые строят бюджетные системы. К примеру, Ryzen 5 5600G подойдет в качестве процессора для недорогого ПК, так как 6-ядерный и 12-поточный процессор всего за 122 доллара предлагает отличное соотношение цены и производительности. В свою очередь, Sakhtafzar Mag сообщает, что новые чипы поступят в продажу 31 января, а начнут поставляться с 11 февраля.

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  Также отмечается, что на горизонте ожидаются новые чипы AM4. Предполагается, что чип под названием Ryzen 7 5700X3D будет конкурировать с Intel Core i5 13600K и 14600K, предлагая восемь ядер и 16 потоков, но с немного более низкой тактовой частотой, чем у существующего 5800X3D. Также появляются сведения о Ryzen 5 5600GT, Ryzen 5 5500GT и Ryzen 7 5700NPU, но пока неясно, какое значение обозначают суффиксы GT и NPU.

#amd #процессоры #тесты #8000g #видеоядро
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