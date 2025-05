Видео посвящено 10-ти летию The Witcher III.

На официальном Youtube-канале The Witcher появился видеоролик посвященный 10-ти летнему юбилею культовой ролевой игры The Witcher III: Wild Hunt. Видео демонстрирует создание точной копии "Доспеха из Каэр Морхена" (Kaer Morhen Armor) - это стандартная броня, Геральт носит ее с самого начала игры. Также, можно сказать, что доспех является, своего рода, символом The Witcher III, поскольку на большинстве постеров Геральт изображен именно в нем.

За создание всех составляющих костюма, отвечает итальянский дизайнер и мастер кожевник Андреа Гатто. Он начал работу с создания рубашки, которая надевается под броню. При работе над нагрудником, ремнями, поясом и наручами мастер использовал полнозернистую кожу толщиной 2,5 мм и кожу тосканского оленя толщиной 3,5 мм. Кольчуга была собрана вручную используя плетение 4 в 1.

В итоге получился набор подробно воссозданной брони, которая не сковывает движени охотника на монстров.

Мечи были напечатаны на 3D-принтере, покрашены и задекорированы, словно были изношены в боях. Арбалет, в отличие от клинков, получил намного более реалистичную копию - его ложа была вырезана из дерева, а плечи сделаны из металлической дуги.