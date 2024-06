Проект разрабатывает студия Push On.

Alkahest – игра в жанре Action-Adventure RPG от первого лица, события которой разворачиваются в мрачном средневековом мире, в королевстве Каданор. За контроль над этими землями идет борьба между тремя крупнейшими домами. Главный герой - младший сын не богатого лорда, ему выпадает шанс заработать репутацию расследуя необычные нападения гоблинов на приграничные поселения.

реклама





Боевая система заточена на использование интерактивного окружения с физикой разрушаемости, эта особенность вдохновлена культовой игрой от Arkane Dark Messiah of Might & Magic. Игрок сможет вести бой не только используя обычные атаки по врагу, но и разными способами задействовать окружение для победы. Персонаж может использовать в качестве оружия подручные предметы, например бочку или табурет. Оружие ближнего боя можно будет метнуть во врага, также противников можно толкнуть ногой, что позволит сбрасывать их с обрывов, кидать в огонь или толкать на шипы и другие опасные элементы окружения.

В мире игры распространена алхимия, ее изучение позволит игроку создавать зелья смешивая различные ингредиенты. Разработчики обещают, что помимо создания зелий по рецепту, игрок сможет импровизировать, сам выбирая комбинацию из любых ингредиентов. Таким образом, помимо зелий в игре можно будет создать метательные бомбы и различные масла для оружия.

Разработчики понимают, что качество важнее количества, поэтому в игре не будет огромного открытого мира. Игрок будет исследовать полуоткрытый мир состоящий из высокодетализированных локаций с высокой степенью интерактивности. В ходе путешествия игрок посетит различные замки, деревни, леса, древние руины и подземелья. Авторы игры стремятся создать мир который интересно исследовать, они обещают вариативность прохождения в стиле Dishonored и Kingdom Come: Deliverance.

Судя по графике, игра создается на актуальной версии движка Unreal. У игры уже есть системные требования, которые выглядят довольно скромно, учитывая довольно современную и впечатляющую графику, высокую интерактивность и физику окружения.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЕ :

ОС: 64-bit Windows 10, 11

Процессор: 3.0 GHz Quad Core CPU

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: GeForce GTX 1060 with 3GB of video RAM or Radeon RX 580 with 4GB of video RAM

DirectX: версии 11

Место на диске: 15 GB





РЕКОМЕНДОВАННЫЕ :

ОС: 64-bit Windows 10, 11

Процессор: 3.6 GHz Quad Core CPU

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: GeForce RTX or Radeon RX5600 or above

DirectX: версии 12

Место на диске: 15 GB