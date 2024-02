Игра сочетает в себе идеи God Of War (2018) и The Witcher.

Французская компания Don’t Nod и издатель Focus Entertainment показали геймплейный трейлер приключенческого фэнтези экшена Banishers: Ghosts of New Eden.

Боевая система Banishers явно вдохновлена новыми частями God Of War, а устройство игрового мира и ролевая составляющая напоминает серию The Witcher. Разработчики из Don’t Nod ранее выпускали проект с неплохой ролевой составляющей, речь идет о мрачном готическом ролевом экшене Vampyr. В этой игре присутствовали довольно интересные квесты с некоторой вариативностью, а также неплохо были реализованы последствия принятых решений.

Banishers: Ghosts of New Eden сюжетноориентированная игра, разработчики обещают, что каждое решение принятое во время прохождения квестов кардинально изменит ход повествования. События происходят в альтернативном 1695 году, местом действия станет североамериканская глубинка осажденная нежитью. В центе сюжета два играбельных персонажа - охотники за призраками.

Анонс игры состоялся 8 декабря 2022 года, на ежегодном мероприятии Джеффа Кили The Game Awards. Согласно странице в Steam Banishers: Ghosts of New Eden будет содержать русские субтитры и интерфейс. Выход игры состоится уже 13 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.