Прошла 41-я церемония Golden Joystick Awards. Ведущим выступил известный актер озвучки Трой Бэйкер.

Подошла к концу 41-я (Организуется с 1983 года) ежегодная церемония вручения наград Golden Joystick.

реклама

По итогам шоу, довольно ожидаемо, большинство наград забрали Larian Studios со своей нашумевшей ролевой игрой Baldur's gate III. Проект победил в номинациях - "лучший визуальный дизайн", "лучшая игра для ПК", а актер озвучки Нил Ньюбон (Neil Newbon) исполнивший роль эльфа Астариона, получил награду за "лучшую роль второго плана". Также Larian победили в номинации - "лучшая студия". Свен Винке впервые за вечер вышел на сцену со своей командой, чтобы получить эту награду.

Награда за "лучшее DLC" досталась студии CD Project RED за Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, вполне предсказуемо и заслужено.

Проект от студии Bethesda - Starfield, был представлен в номинации "лучший визуальный дизайн" и "лучшая игра на XBOX". В последней номинации игра победила.

В номинации "лучшая игра на PlayStation" внезапно победил хоррор от Capcom - Resident Evil 4 (2023), обойдя единственный эксклюзив Sony в этом году - Marvel's Spider-Man 2.

Забавно, что так понравившаяся игрокам и критикам The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom была представлена в незначительных номинациях - "лучший звук", "лучший трейлер", "лучшее игровое сообщество", а также в номинации на "лучшую роль второго плана" и "лучшая игра на Nintendo". В последней номинации игра, предсказуемо, победила.

В номинации "самая ожидаемая игра" были представлены проекты: Death Stranding 2, Star Wars Outlaws, Final Fantasy VII Rebirth, Tekken 8, Vampire The Masquerade: Bloodlines 2, Stalker 2, Hades II, Fable, Hollow Knight: Silksong, Frostpunk 2, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Persona 3 Reload, Black Myth: Wukong, Banishers: Ghosts of New Eden, Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Победу одержала Final Fantasy VII Rebirth.

Список "лучших игр года" по версии GamesRadar выглядел так:

5) Final Fantasy XVI

4) Resident Evil 4 (2023)

3) Marvel's Spider-Man 2

2) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучшей игрой года абсолютно заслуженно и ожидаемо стала Baldur's gate III.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу