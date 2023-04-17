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Разработчики Test Drive Unlimited: Solar Crown наконец-то проснулись и выложили новую запись в своем блоге. В этот раз создатели поведали нам про открытый мир, карту Гонконга и активности в мире. Как оказалось, разработчики пошли по стопам Forza Horizon - ваша главная задача в игре это исследование большого мира и сбор коллекционных предметов. Многие уже сказали, что скриншоты выглядят "фейковыми", а игра будет скучной и похожей на все остальное, что выходит в жанре за последние годы. Но, у меня ощущения от блога совершенно иные... Скажем, создающие надежду на то, что игра будет проработанная и предложит куда более живой открытый мир с кучей активностей, чем та же пустынная, мертвая Forza Horizon 5. А гонки и так похожи во всем друг на друга, ибо внести в жанр что-то кардинально новое в 2023 году довольно сложно... Если вообще возможно. Лично мне в голову не приходят идеи, которые не использовались кем-либо до меня. У разработчиков скорее задача совместить все самые лучшие наработки, отполировать их до идеала и представить сообществу. А главное не испортить физику — ибо в чатах уже критикуют невышедший проект за провальную физику.

Давайте разбираться, что готовят разработчики. В прошлом блоге мы познакомились с гаражным миром TDUSC. Нам поведали про тюнинг, покупку автомобилей, дилерские центры и общественные локации, с этаким онлайн-составляющим контентом. Ознакомиться с этим блогом можно в этой статье, заодно я сравнил конкурента The Crew: Motorfest.

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Как мы уже знаем, действия будут проходить на острове Гонконг, Китай или же HKI. И, разнообразия в плане дорог здесь предостаточно. Хотя, казалось, что мы будем просто-напросто ездить по большому городу. А нет, есть и бездорожье и даже пляж с песком заточенным под багги. Как нам известно, это будет воссозданный в масштабе 1:1 остров. Как говорят сами разработчики, первое впечатление обманчиво - HKI на самом деле хранит в себе много тайн, которые будет интересно исследовать на релизе. Видимо, нас ждет множество увлекательных задач по исследованию территории, коллекционные предметы и прочее. По всей видимости вернется активность связанная с поиском брошенных автомобилей, об этом даже упоминают в блоге.

Оказалось, но остров Гонконг это не только большой город с огромными небоскребами. Там еще есть и пляж, и бездорожье, и даже джунгли... Я честно, был удивлен. Но как говорят разработчики, мы в игре найдем традиционные маленькие улочки старого города, широкие шоссе с возможностью разогнать свой суперкар, бездорожные узкие горные тропы и заросшие джунгли. Каждый тип местности требует от вас определенного автомобиля. Создатели обещают, что будет сложно освоиться в игре, но возможно для всех игроков. Похоже, придется возиться с автомобилем в гараже, чтобы подготовить его к определенной гонке. Если это так, то физика должно быть ушла дальше Forza, ибо в той игре, можно кататься по бездорожью даже на суперкаре ( с потерей производительности, но можно).

Помимо бездорожья имеется динамическая система времени суток и погоды. И, самое важное, что дождь будет влиять на поведение автомобиля на дороге. Нам обещают, что мы сможем начать гонку смотря на солнечный закат, а закончим ночью под грозовым небом (вспомнился NFS 2010 года).

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Дождь оказывает значительное влияние на поведение вашего автомобиля: видимо, нам придется менять шины и адаптировать автомобиль под другие условия. Также нам говорят, что можно будет активировать дворники, чтобы очистить свое стекло и улучшить видимость при дожде, причем делать это можно по своему желанию. Хотите пострадать? Не проблема. Плюс в копилочку реализма игре.

Также разработчики говорят, что необходимо будет менять настройки коробки передач. Вероятно, придется снижать мощность автомобиля для таких гонок, чтобы не уходить в занос и не вылететь с трассы. Цикл дня и ночи будет полным: от рассвета до заката и полной темноты.

НО! Гонконг был адаптирован под игру. Это значит, что некоторые места в игре не будут похожими на реальную улицу. Где-то узкие дороги станут широкими, а широкие узкими. Магистрали будут отредактированы для того, чтобы адаптировать их под высокие скорости суперкаров. В принципе — это нормальная практика для игр, поскольку в реальном мире дороги общего пользования не предназначены для гонок. В общей сложности можно будет исследовать 600 км дорог. И, исследование является важной частью геймплея TDUSC: за исследование вас будут поощрять. Чем больше дорог открыто — тем больше наград вы получаете, вплоть до эксклюзивных суперкаров от именитых брендов.

Как говорит Alain Jarniou, креативный директор, адаптировать остров HKI было весьма сложной задачей. В игре с открытым миром необходимо сделать так, чтобы люди хотели исследовать этот самый открытый мир. И, для того чтобы усилить погружение в игру, было решено воссоздать остров в масштабе 1:1, лишь частично изменив основные дороги под игру, а вот достопримечательности и основные здания останутся нетронутыми.

реклама Благодаря разработке WRC и TT, мы обладаем значительным опытом в создании реалистичного окружения в большом масштабе. Но TDU - это более сложный проект, который значительно отличается от прошлых игр.

Чтобы расширить возможности в новой игре, создатели воспользовались наработками из WRC. Видимо, что-то общее с этими играми можно будет найти, когда вы поедете покорять бездорожье острова HKI. Интересно, насколько реалистичные будут лесные дорожки. Создатели сознались, что переделали маленькие туристические тропы и пешеходные маршруты в полноценную дорогу. Теперь нам можно будет покататься прямо по горным тропинкам HKI. И самое главное: не вся карта будет показана в начале игры. Вам придется самостоятельно искать секретные дороги, и только после этого вам откроется весь остров в полных красках. Если проехать остров только по основным дорогам - в полной мере игра не раскроется. Вас заставляют изучать карту самостоятельно.

Надеюсь, что разработчики добавят режим от первого лица и полноценную поддержку руля. Ведь, именно за такие мелочи любят серию TDU. Пока что создатели в полной мере оправдывают название игры, и TDU идет к тому, чтобы воскреснуть спустя десятилетие. Ждем еще больше информации, которая будет связана с погружением в игру и атмосферой. Эта игра будет скорее отдыхом от типичных гриндилок типа Forza. Все скриншоты стали смотреться куда лучше, а в особенности мне очень понравился данный скриншот:

Некоторые считают, что это фейк и рендер. Но, как мне кажется, это просто хорошо подобранный ракурс для скриншота. Ведь, такой эффект маленькой машины действительно можно сделать, верно?

Как минимум окружение, маленькие детали и освещение выглядит бомбически. По уровню графики определенно проект стал значительно лучше, нежели год назад. Вот, сравните:

Пейзажи красивые, природа Гонконга радует глаза, а сам город в центре еще можно наполнить и будет конфетка. Ну, в целом на финальном этапе этим создатели и займутся. В любом случае город уже выглядит лучше, чем раньше. Правда... Прошел целый год. Жаль только, что дают нам лишь скриншоты, а трейлер не хотят. Будто скрывают что-то... Ну да в отсутствие реальной игры я не верю. Nacon это не ноунейм студия, которая хочет подняться за счет легендарной франшизы и инвесторов. Им терять репутацию наоборот нельзя, и нужно выпускать добротный проект для заработка. А самое главное — проект ощущается не как Forza, а лучше. Уже по скриншотам совершенно другая атмосфера... Более реалистичная. Видно, что вдохновение брали с форзы, но как всегда бывает, реализовали лучше, чем Microsoft. Хотя, это все так логично, ведь Forza Horizon в начале своего пути определенно вдохновлялась TDU, успешной легендой. Так что, воровством это теперь не назовешь, максимум — добросовестное использование идеи.

Вот, что касается даты релиза, тут, конечно, ответить на вопрос сложно. Вроде, планируют релизнуть игру в 2023 году. Но, мне кажется, что спешить некуда, и можно подождать до следующего года, скажем до весны. Пусть это и будет мой прогноз. До этого времени можно будет создать нормальную рекламную кампанию, доработать игровой мир и удивить сообщество.

Активности:

В игре будет 14 районов, каждый из которых со своей собственной инфраструктурой и дилерами. В каждом районе свои гонки, события и предметы, которые нужно искать (коллекционки как в Forza Horizon). Фанаты прошлых игр TDU... Готовьтесь, ведь в игру вернут затонувшие корабли, части которых можно найти по всему острову. Если найти все детали, то вы сможете в будущем приобрести эксклюзивные автомобили. Вероятно, которые связаны напрямую с франшизой или маркой.

В открытом мире будут различные испытания заточенные под борьбу с друзьями. Спид-радары, рекорды скорости, гонки на время и многое другое. Такие же маленькие задания присутствуют в Forza Horizon: спид-трапы, которые требуют поставить большую скорость на определенном отрезке трассы, дрифт-заезд по большой улице или мини-гонка на секунд 30. Тут такие задания называются мгновенными состязаниями.

Оказалось, что автомобили могут ломаться... Или же просто терять топливо в гонках. По всему острову будут расположены заправки на которых можно будет восстановить автомобиль до блеска (NFS: RIvals???). Видимо, нам придется заправлять автомобиль перед заездом и чинить его при необходимости после провальной гонки. Если это так, то мы можем увидеть некоторые повреждения... Которые были разрешены автопроизводителями разумеется. Наверное, они будут похожи на те, которые используются в Forza Horizon.

Ваньчай

На острове HKI можно найти уникальные места, которые потребуют от вас реально уникальных автомобилей: плотная городская застройка, небольшие заливы на побережье, горные вершины и даже болота. Будут присутствовать достопримечательности: знаковые места из фильмов, например Здание монстров и знаменитый горизонт HKI. Район Ваньчай славится своими огромными небоскребами, такими как Hopewell Centre и Convention Centre. Потом можно проехать по центральному району под башней Bank of China Tower и башнями-близнецами, как, например, в фильме "Монстр Билдинг".

Bank of China Tower

Будут доки со штаб-квартирой, вашей. Целый ночной клуб и район Repulse Bay с его роскошными дилерскими центрами на юге. Район "Пик" - самая высокая точка на карте, которая идеально подходит для гонок на внедорожниках. У подножия Тай Там можно найти маленькие деревушки, и впоследствии добраться до водохранилища Тук. До него можно добраться только по извилистым маленьким горным тропинкам. И, будет самый секретный район Шек О - город, до которого можно добраться по горам. Видимо, дорога к этому городу будет скрыта от наших глаз.