Спасибо Ubisoft за отчет. Главное, не переносите проекты.

В последнем финансовом отчете Ubisoft, компания указала, какие игры выйдут в течение 2023-2024 финансового года. Туда попали и все анонсированные мобильные проекты - Rainbow Six Mobile и The Division: Resurgence. Данные мобильные проекты должны выйти в течение года. Крайний срок релиза - 31 марта 2024 года.

В заявлении компания также отметила свои большие проекты, которые выйдут за этот год на ПК. В список попала ожидаемая многими Assassin's Creed Mirage, крупная игра Avatar: Frontiers of Pandora, а также еще одна "большая игра". Также за этот период компания должна дать доступ к Skull and Bones, и недавно анонсированной гонке The Crew Motorfest. Ожидается, что почти все проекты выйдут в этом году. Skull and Bones должна выйти уже в этом полугодии, в принципе, как и мобильные проекты. The Crew и Assassin's Creed Mirage выйдут уже ближе к концу года. В целом так было всегда, и даты не меняются, если не будет переносов разумеется.

Что же в плане мобильных проектов, то разработчики задерживаются. Напоминаю, что free-to-play тактический шутер Rainbow Six Mobile был анонсирован в апреле 2022 года. С этого момента разработчики давали много намеков и провели несколько тестирований. Все думали, что проект будет выпущен уже в феврале текущего года. Однако не тут то было, и по всей видимости волна переносов на мобильных устройствах продолжится, только уже благодаря Ubisoft. По идее скоро должен состояться новый последний тест шутера, но разработчики вполне могут затянуть с релизом до 2024 года.

Также анонсированная в прошлом году The Division Resurgence вообще в новостях не появляется. Разработка вроде идет, а вроде и проект бросили на полпути к релизу. Скорее всего, тестирование также будет проведено через несколько месяцев, а релиз запланирован на тот же месяц, что и RSM.

Также в отчете указано, что компания продолжит развивать The Division 2. Разработчики планируют работать над четвертым контентным годом. При этом компания продолжает свою работу над новым PvPvE проектом The Division Heartland. Релиз проекта также намечен на 2023 год, но создатели могут и перенести проект. Просто изучив список такое впечатление сложилось, уж простите фанаты франшизы.