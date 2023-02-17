Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Ubisoft опубликовала список игр, которые выйдут в 2023-2024 финансовом году
Спасибо Ubisoft за отчет. Главное, не переносите проекты.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

реклама

В последнем финансовом отчете Ubisoft, компания указала, какие игры выйдут в течение 2023-2024 финансового года. Туда попали и все анонсированные мобильные проекты - Rainbow Six Mobile и The Division: Resurgence. Данные мобильные проекты должны выйти в течение года. Крайний срок релиза - 31 марта 2024 года.

В заявлении компания также отметила свои большие проекты, которые выйдут за этот год на ПК. В список попала ожидаемая многими Assassin's Creed Mirage, крупная игра Avatar: Frontiers of Pandora, а также еще одна "большая игра". Также за этот период компания должна дать доступ к Skull and Bones, и недавно анонсированной гонке The Crew Motorfest. Ожидается, что почти все проекты выйдут в этом году. Skull and Bones должна выйти уже в этом полугодии, в принципе, как и мобильные проекты. The Crew и Assassin's Creed Mirage выйдут уже ближе к концу года. В целом так было всегда, и даты не меняются, если не будет переносов разумеется.

Что же в плане мобильных проектов, то разработчики задерживаются. Напоминаю, что free-to-play тактический шутер Rainbow Six Mobile был анонсирован в апреле 2022 года. С этого момента разработчики давали много намеков и провели несколько тестирований. Все думали, что проект будет выпущен уже в феврале текущего года. Однако не тут то было, и по всей видимости волна переносов на мобильных устройствах продолжится, только уже благодаря Ubisoft. По идее скоро должен состояться новый последний тест шутера, но разработчики вполне могут затянуть с релизом до 2024 года.

Также анонсированная в прошлом году The Division Resurgence вообще в новостях не появляется. Разработка вроде идет, а вроде и проект бросили на полпути к релизу. Скорее всего, тестирование также будет проведено через несколько месяцев, а релиз запланирован на тот же месяц, что и RSM.

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Также в отчете указано, что компания продолжит развивать The Division 2. Разработчики планируют работать над четвертым контентным годом. При этом компания продолжает свою работу над новым PvPvE проектом The Division Heartland. Релиз проекта также намечен на 2023 год, но создатели могут и перенести проект. Просто изучив список такое впечатление сложилось, уж простите фанаты франшизы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ubisoft #мобильные игры #финансовый отчет #the division resurgence #rainbow six mobile
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин назвал главную слабость ЧВК "Вагнер" на Украине
18
Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что его подразделение самое результативное на всей линии фронта
23
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
7
Биткоин достиг максимальной цены почти в 25000 долларов с августа
10
Казнённый боец Вагнера оказался жив и снялся в новом видео вместе с Пригожиным
7
В Кишинёве бдительные горожане заметили одинокий БТР на улицах города
6
Пригожин пообещал добыть боеприпасы для ЧВК "Вагнер" любой ценой
9
Роботакси от Amazon появилось на дорогах общего пользования
+
Новый драйвер AMD ускорил Radeon RX 6000 до 40% в тесте с трассировкой лучей 3DMark DXR
11
ЧВК «Вагнер» публично попросили Минобороны России помочь с боеприпасами
48
Пригожин - наше продвижение замедлилось и Бахмут могут окружить не ранее марта-апреля
18
Россия задействовала новую ракетную тактику, обманув расчёты украинских ПВО ложными целями
3
69% всех американцев испытывают трудности с покупкой еды
9
После заявлений о взломе игры Hogwarts Legacy, хакершу EMPRESS заблокировали на Reddit
42
Россия и Индия обсуждают вопрос создания истребителей Су-57 и Су-75 Checkmate на мощностях HAL
+
Российские умельцы создали новый противотанковый дрон (Видео)
2
Китайские аэростаты над США — часть операции по возвращению Тайваня
2
На Международной космической станции опять проблемы, Роскосмос отложил запуск «Союз МС-23» на март
2
Любопытные аналогии между катастрофой в Огайо и трагедией в советском Арзамасе
1
Бывший президент Грузии допустил участие страны в военном конфликте на стороне России
2

Популярные статьи

Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
74
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
24
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году
7
Как в США потратили на ракеты $1.5 млн, сбивая метеозонды, запущенные американскими школьниками
4
Пентагон "крайне обеспокоен" растущей мощью Военно-воздушных сил Китая - Asia Times
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
9
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
154
О GeForce GTX 760 в 2023 году
13
Пентагон: Северная Корея продемонстрировала достаточное количество МБР, чтобы сокрушить оборону США
22
Как разработать кроссплатформенное приложение не утонув в помойке дистрибутивов Linux: Решение
26

Сейчас обсуждают

Роман Ефимочкин
22:18
Вот-вот.
Боец ВСУ с шевроном ИГИЛ попал в репортаж датского телеканала DRTV - будет ли реакция Запада
Manager
22:16
Ситлинк меня сегодня продинамил. Написали что заказ можно забрать сегодня после 18:00. Я в пункт выдачи в 20:30 зашёл - заказ ещё не привезли.
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
[ AtoM ]
22:14
автор петух! высер не соответствует тематике сайта!
Боец ВСУ с шевроном ИГИЛ попал в репортаж датского телеканала DRTV - будет ли реакция Запада
[ AtoM ]
22:14
автор петух! тематику сайта не знает и сует это дерьмо сюда
Пентагон "крайне обеспокоен" растущей мощью Военно-воздушных сил Китая - Asia Times
Bryant333
22:13
Бомбардировки стратегически важных объектов Франции и Германии.
Правительство Нидерландов заказало у Чехии производство мобильных зенитных установок Viktor для ВСУ
ИстинаГдетоРядом
22:12
почему подобная тварь не в бане?
Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что его подразделение самое результативное на всей линии фронта
wolfire
22:11
на словах вразнос,а на деле взасос
Правительство Нидерландов заказало у Чехии производство мобильных зенитных установок Viktor для ВСУ
ИстинаГдетоРядом
22:11
ботушка кому ты рассказываешь сказки?
Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что его подразделение самое результативное на всей линии фронта
ИстинаГдетоРядом
22:10
в психушку похоже пора дедушке, в наемники аж на сайте оверов просится- готовый анамнез
Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что его подразделение самое результативное на всей линии фронта
terenty79
22:08
опять точанки, для любимых стремительных прорывов мосье Залупного?
Правительство Нидерландов заказало у Чехии производство мобильных зенитных установок Viktor для ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем