Кемперам обрезают все возможности, для самозащиты, а потому, надо учится играть нормально.

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Кемперам уже жизни не дают в новом шутере Modern Warfare 2, так как мид-сезонное обновление включает в себя ряд ослаблений для важных предметов для "кемперов". Как видите, мид-обновления, такие немаленькие апдейты без нового сезона тоже приносят с собой много полезного: кроме фиксов и баланса, разработчики также ввели новый крупный рейд "Atomgrad", хотя, даже его успели покритиковать игроки. Разработчики также создали более новогоднюю атмосферу в шутере, однако даже такие изменения подверглись критике на Reddit, а потому, что не делай в CoD - критики найдутся всегда. Но вернемся к тому, каким образом разработчики сумели сделать жизнь "кемперов" в шутере еще более комфортной (адской).

Riot Shield - щит, или оружие ближнего боя может защитить оператора от выстрелов, даже из дробовика или снайперской винтовки, и даже может спасти жизнь, пока ты строишь баррикады в укромном местечке на новой карте из первого сезона. Когда вы берете данный щит как основное оружие, он позволяет защитить несколько союзников, пока те пытаются определить местоположение врага и попасть ему хотя бы в ноги. За счет его возможной защиты, игроки также могут сократить дистанцию с врагом и атаковать его ближней атакой, и это — дизбалансно. Многие любители медленного геймплея брали данное вооружение как основное, так как оно позволяло комфортно фармить очки в матче, в особенности эффективно такое вооружение показывало себя на маленьких картах. До этого обновления, игрокам необходимо было лишь два удара для убийства противника.

Теперь же разработчики серьезно понерфили щит, в первую очередь была снижена возможная скорость передвижения оператора вместе с щитом. Благодаря этому изменению, любителям медленного геймплея будет довольно трудно сократить дистанцию с противником, пока тот пытается пробить вашу защиту. Это дает больше времени на правильные действия со стороны противника, и уменьшает шансы на вашу победу в такой схватке. Кроме того, вам понадобится сделать больше ударов в противника, чтобы одержать победу, а за это время, он даже может успеть отдалиться от вас и победить в итоге. Также разработчики увеличили время анимации, за счет чего она стала красивее, однако и удары стали менее эффективными, и долгими, что вновь дает шансы противникам и уменьшает метовость щита.

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Теперь получить красивые камуфляжи на щит будет несколько сложнее, так как были усложнены условия для этого. Я рад, что разработчики потихоньку борются с дизбалансом, а также ведут борьбу с медленным, кемперским геймплеем, на очереди (надеюсь) - баланс новой локации из обновления.