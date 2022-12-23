Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
В обновлении Modern Warfare 2 был ослаблен защитник "кемперов"
Кемперам обрезают все возможности, для самозащиты, а потому, надо учится играть нормально.
рекомендации
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
ASUS 3050 все еще за 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

реклама

Кемперам уже жизни не дают в новом шутере Modern Warfare 2, так как мид-сезонное обновление включает в себя ряд ослаблений для важных предметов для "кемперов". Как видите, мид-обновления, такие немаленькие апдейты без нового сезона тоже приносят с собой много полезного: кроме фиксов и баланса, разработчики также ввели новый крупный рейд "Atomgrad", хотя, даже его успели покритиковать игроки. Разработчики также создали более новогоднюю атмосферу в шутере, однако даже такие изменения подверглись критике на Reddit, а потому, что не делай в CoD - критики найдутся всегда. Но вернемся к тому, каким образом разработчики сумели сделать жизнь "кемперов" в шутере еще более комфортной (адской).

Riot Shield - щит, или оружие ближнего боя может защитить оператора от выстрелов, даже из дробовика или снайперской винтовки, и даже может спасти жизнь, пока ты строишь баррикады в укромном местечке на новой карте из первого сезона. Когда вы берете данный щит как основное оружие, он позволяет защитить несколько союзников, пока те пытаются определить местоположение врага и попасть ему хотя бы в ноги. За счет его возможной защиты, игроки также могут сократить дистанцию с врагом и атаковать его ближней атакой, и это — дизбалансно. Многие любители медленного геймплея брали данное вооружение как основное, так как оно позволяло комфортно фармить очки в матче, в особенности эффективно такое вооружение показывало себя на маленьких картах. До этого обновления, игрокам необходимо было лишь два удара для убийства противника.

Теперь же разработчики серьезно понерфили щит, в первую очередь была снижена возможная скорость передвижения оператора вместе с щитом. Благодаря этому изменению, любителям медленного геймплея будет довольно трудно сократить дистанцию с противником, пока тот пытается пробить вашу защиту. Это дает больше времени на правильные действия со стороны противника, и уменьшает шансы на вашу победу в такой схватке. Кроме того, вам понадобится сделать больше ударов в противника, чтобы одержать победу, а за это время, он даже может успеть отдалиться от вас и победить в итоге. Также разработчики увеличили время анимации, за счет чего она стала красивее, однако и удары стали менее эффективными, и долгими, что вновь дает шансы противникам и уменьшает метовость щита.

рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 49 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде

Теперь получить красивые камуфляжи на щит будет несколько сложнее, так как были усложнены условия для этого. Я рад, что разработчики потихоньку борются с дизбалансом, а также ведут борьбу с медленным, кемперским геймплеем, на очереди (надеюсь) - баланс новой локации из обновления.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#activision #infinity ward #activision blizzard #call of duty #modern warfare 2 #warzone 2 #modern warfare
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft может приобрести Netflix за 190 миллиардов долларов уже в следующем году
Геймеры подали коллективный иск против Microsoft, чтобы компания не купила Activision Blizzard
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
137
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 8-й: Fallout, Fallout 2 и Fallout Tactics
28
Блогер купил новую китайскую GeForce RTX 3060 Ti и без проблем запустил последние AAA-хиты
8
Стоимость видеокарт взлетела вслед за падением курса рубля – как изменились цена на NVIDIA за неделю
8
NASA запечатлело черную дыру, разорвавшую звезду весьма необычным образом
2
ASUS выпустит прокачанную и очень дорогу GeForce RTX 4090 серии Noctua с «бесшумным» кулером
12
Ryzen 9 7950X vs Core i9-13900KF – какой процессор купить для флагманской сборки под Новый год
4
США теперь стараются блокировать инициативы Китая по разработке и производству чипов в зачаточном состоянии
23
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ стали недоступны геймерам – за GeForce RTX 4090 просят 185 000р
15
Видеокарты NVIDIA в российских магазинах резко подорожали из-за обрушения курса рубля
8
Новый "Аватар: Путь воды" сломал оборудование нескольких кинотеатров из-за высокого качества
9
Белорусское предприятие «Горизонт» начало серийный выпуск и продажу ноутбуков
4
В РФ создали продвинутый ИИ для отлова «зайцев» на платных скоростных трассах ЦКАД и М-12
2
В Донецке ранен Дмитрий Рогозин, попавший под обстрел в ресторане "Шеш-Беш"
148
Как русские хакеры взломали аэропорт Джона Кеннеди, а американцы заработали на этом 700 000 000р
+
YouTube : Кто не с нами - тот забанен
64
Российские геймеры раскупили сильно подорожавшие видеокарты NVIDIA опасаясь роста цен в январе
7
Китайский премиум-седан Hongqi H9, который сравнивают с Mercedes-Benz S-Klasse и BMW 7, будет официально продаваться в России
1
Курс рубля может обвалиться до 85 за 1 доллар – почему рубль дешевеет, и где находится валютное дно
54
Появились изображения отмененной видеокарты Nvidia Titan на архитектуре Ada Lovelace
1

Популярные статьи

Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
56
ТОП-10 полезных советов покупателю компьютерных комплектующих и техники
7
10 лучших утилит для настройки и тестирования видеокарт
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
183
На Западе началась совместная разработка "самолета-охотника" на Су-57
29
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
101
Обзор электрической воздуходувки DEKO DKBL1100
26
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
96
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Декабрь)
+

Сейчас обсуждают

Михаил Невский
16:29
Нет капли в нос это хорошо когда он заложен а вот если нос "течёт" это уууу... ужасно и капли не помогают. Нет укрепляющих капель
В США врачи потребовали убрать из продажи "Терафлю"
Mostack
16:29
напруга норм, да и чипы из последних партий (вроде уже свернули производство), когда уже весь процесс отлажен. У них показатели наоборот должны быть лучше первых серий. Вот совсем не уверен, что карты...
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
Joulu
16:27
У нас много лет назад был ноутбук с дискретным чипом от nVidia, продавался он дешевле других, но после покупки оказалось что в той серии чипов был аппаратный косяк и производители задирали напряжение ...
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
Dobpelkopf
16:25
Кликбейтный заголовок
Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
балдеж
16:24
Вертишься как уж на сковородке, от этого выглядишь еще глупее) Куда делись ваши мобики с предыдущих волн могилизации?
Украинцам в Нидерландах предоставляют жилье, а беженцы из иных стран вынуждены жить в палатках
Александр Элмо
16:23
По твоей логике животных убивают потому что они "плохие" ?:))))
Правозащитники просят авторов God of War Ragnarok ввести в игру режим без жестокости по отношению к животным
ахахаxа
16:22
Ленин сделал твою страну,а ты его хуями обкладываешь
В. Путин обещает «пощёлкать» ЗРК Patriot и рассказал о причинах затягивания хода СВО в Украине
Mostack
16:22
KR - вроде Корея
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
Mostack
16:22
да
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
Joulu
16:21
Это написано на кристалле чипа GPU ?
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем