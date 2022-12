Фактически, это можно назвать мини-провалом, ведь даже Heat оказался успешнее.

Need for Speed: Unbound вышла только на прошлой неделе, однако назвать ее успешной игрой язык не поворачивается, хотя геймплейно, я думаю, она все же заслуживает большего. К сожалению, проект не смог попасть даже в топ-10 британского чарта, и это, редкость, когда крупный тайтл от Electronic Arts вообще не смог удивить пользователей. Да даже я заметил, что активность на том же YouTube довольно маленькая, только несколько популярных авторов продолжают публиковать интересные ролики, в остальном — тишина.

В британском еженедельном чарте, где участвуют только физические копии игр (диск), Need for Speed заняла лишь 17-е место, проиграв таким тайтлам, как Just Dance 2022 и Lego Harry Potter Collection, а они вышли еще в прошлом году. По данным от GamesIndustry.biz, физические продажи гоночной игры понизились на целых 64% по сравнению с прошлой игрой, Need for Speed: Heat 2019 года.

Странно, сообщество хвалит игру в целом, есть и неплохая физика, и графика тоже нормальная, хотя и без ошибок не обошлось. Вероятно, игре стало сложно конкурировать с другими крупными проектами, вот к примеру Marvel's Midnight Suns и The Callisto Protocol (6) смогли занять более высокие места. Очевидно, новой Need for Speed не хватило маркетинговой кампании, разработчики подумали, и решили, что рекламировать игру необязательно, за что и поплатились продажами на территории Великобритании.

Как видите, не всегда легендарная студия может помочь разрекламировать проект без маркетинговой кампании, вы только представьте, что если бы так поступили разработчики Cyberpunk 2077? Был бы релиз таким же шумным? Думаю, нет.

Need for Speed Unbound вышла 2 декабря во всем мире, а вот поиграть первыми могли владельцы Palace Edition и подписчики EA Play (Game Pass) в течение 10 часов. Я также испробовал проект, и очень разочарован тем, что разработчики не сделали нормальной поддержки руля, они лишили главного в гоночных играх для меня — дрифта на руле! Даже в Forza поддержка лучше. Вероятно, в будущем, создатели доработают эту проблему, и какая-никакая поддержка появится, однако на данный момент, впечатления не лучшие. Также присутствует еще масса остальных проблем, например посредственная оптимизация, относительно малый автопарк и скромная сюжетная кампания, а также ужасный интеллект ИИ копов.