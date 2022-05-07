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Сегодня компания Movie Games объявила, что сейчас доступен пролог к творческому симулятору MythBusters: The Game. Пролог получил название MythBusters: The First Experiment. Полный релиз на ПК должен состояться 8 июня текущего года.
MythBusters перенесет игроков в роль разрушителей легенд из популярной программы Discovery. Я думаю каждый просматривая эту программу, хотел бы сам поучаствовать в таких экспериментах - теперь это стало возможно. Творческая игра предоставит вам возможность провести кучу своих экспериментов, и конечно поставить их так, как вам угодно.
В прологе будет несколько головоломок в специальной "зоне чертежей", их необходимо решать, чтобы полностью понять каждый миф в игре. В прологе можно собирать предметы для проведения собственного эксперимента, а после создать свое оборудование. Функции экспериментов полностью открыты - вы можете настроить их так, как то желает ваш внутренний перфекционизм. И самое главное - в прологе можно успешно разрушить либо подтвердить миф, что собственно и является главной задачей тайтла. Так как это творческий симулятор, искать развлечение в большинстве случаев вы должны сами. Благо, пролог совершенно бесплатный, и вы можете определиться с будущей покупкой, но попробовать точно стоит.
Напомню, что проект смог провести успешную Kickstarter кампанию в прошлом году, что и позволило добавить в игру больше функций, среди них - головоломки.