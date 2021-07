Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Команда разработчиков из компании Wargaming вместе с Global Web Index провели интересное аналитическое исследование, благодаря чему узнали, какие проекты нынче популярны в России. Используя данное исследование, можно сравнить интересы игроков в СНГ, Америке и других странах. В опросе приняли участие пользователи в диапазоне от шестнадцати до шестидесяти четырех лет. На выбор было предложено целых семьдесят франшиз, а выбрать нужно было те, в которые они играли за последнее полугодие. По итогу победила игра про танки от Wargaming - World Of Tanks. Второе место заняла серия игр Need For Speed, а на третьем месте песочница Minecraft. Отмечу, что в зависимости от возраста пользователя, который принял участие в опросе, игры немного меняются, но по сравнению со статистикой всего мира, это ничто. Может быть исследование не совсем точное, и нужно было дать пользователям написать, в какие игры они играли, но все же, я думаю, результаты бы сильно не поменялись, даже при таком свободном раскладе. Предлагаю проанализировать таблицу ниже:

Как видите, World Of Tanks популярна только у СНГ игроков, но не у иностранцев. Кстати, Call Of Duty часто занимает первые места в рейтинге по популярности в Америке.