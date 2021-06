Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Много кто купил переиздание старой, но легендарной Need for Speed Hot Pursuit? Я думаю, нет.. Впрочем, прекрасный сайт steamdb поможет в этом. Онлайн в игре за все время, не смог пересечь отметку даже в одну тысячу, вдумайтесь, в тысячу игроков! Сейчас в игру ежедневно заходит буквально 300 человек. Исходя из этого, намерения EA понятны. Что ж, ремастер Hot Pursuit должен пополнить библиотеку подписки EA Play уже 24 июня, а вместе с этим, ибо EA Play входит в состав Xbox Game Pass, то и игроки с одной только подпиской на гейм пасс получат данную игру. Переиздание Hot Pursuit вышло в ноябре прошлого года, хоть и изменений в игре почти не заметно, у игры довольно неплохие отзывы - 78% положительных в Steam.

А что насчет Xbox Game Pass? В июне Microsoft добавят пять игр в библиотеку гейм пасса. В библиотеке уже добавили три игры, это инди игрушка The Wild at Heart, а вторая — экшен средневековая игра от Ubisoft "For Honor", ее добавили буквально вчера — 3 июня в список библиотеки. Третья игра - Super Animal Royale. 8 июня, выйдет игра Backbone, и тут же будет доступна бесплатна обладателям подписки в тот же день. Ну и последнее — 10 июня в библиотеку добавят Darkest Dungeon. Новые игры в библиотеке конечно не такие уж и большие, не такие крутые, но поиграть можно, ведь бесплатно.