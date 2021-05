Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Krafton inc. анонсировала новый шутер получившим название "Project Cowboy". В интервью изданию Bloter, разработчики заявили, что это полноценный спин-офф когда-то очень популярной королевской битвы PlayerUnknown's Battlegrounds, только это будет шутер на диком западе с револьверами, помповыми дробовиками и обязательно с ковбоями, а украсит это закат в пустыне. Сейчас игра на самой начальной стадии разработки, чтобы вы понимали, Krafton ещё ищут в команду геймдизайнеров для этого проекта. Основа игры — PUBG, и с него уже будут делать шутер, так что игроки могут ожидать новой королевской битве, просто в пустыне и с другой тематикой, хотя могли просто сделать дополненное для оригинальной игры. Кстати напомню, Krafton сейчас работает ещё над тремя играми. Первый, это хоррор The Callisto Protocol, он разрабатывается вместе с Striking Distance под руководством Глена Скофилда, обещают выпустить в 2022 году на ПК и консоли. Вторая игра уже на мобильные устройства, и она выйдет уже скоро — PUBG: New State, та же мобильная версия пабга, та же королевская битва на 100 игроков, но события разворачиваются в будущем — дроны, роботы, искусственный интеллект и многое другое на что хватит фантазии у разработчиков, развернутся есть, где, правда неизвестно как отреагирует комьюнити, ведь есть люди, которые задонатили очень большие суммы в мобильную версию пабга. Сейчас New State в закрытом тесте. Ну и последняя игра не анонсирована, она существует только по слухам — сиквел игры пабг, PUBG 2, по нему информации нет вообще никакой, ждем официальных заявлений со стороны разработчиков.

Playerunknown's Battlegrounds вышла 12 декабря 2017 года и сейчас доступна на PC, PlayStation 4, Xbox one, Google Stadia, ну и мобильные версии. Игра получила большую популярность, однако из-за жадности и лени разработчиков сейчас игра не в лучшем состоянии. На ПК игра получила оценку 86 от критиков, и 4.7 от пользователей. Онлайн держится на уровне примерно 350.000 игроков ежедневно (среднее число), а приобрести игру вы можете за 949 рублей в Steam.