Новинка влетит покупателям в копеечку.

Цены на Iphone никогда не радовали. Не удивляет и то, что с Iphone 15 происходит аналогичная ситуация. А учитывая курс и санкции, приятный ценник ждать и не приходилось. Ритейлеры наконец-то опубликовали свои цены на Iphone 15 и самая базовая модель обойдется покупателю в 124 тысячи рублей.

Напоминаю, что вчера на презентации были показаны четыре модели Iphone 15: базовая, Plus, Pro и Pro Max. Iphone 15 и 15 Plus можно купить в пяти ярких цветах: чёрном, голубом, розовом, жёлтом и зелёном. А вот "премиальные" устройства Pro и Pro Plus можно купить в титановом, титановом чёрном, титановом синем, титановом белом цвете. Красиво выглядит именно стандартный титановый. Объем памяти начинается от 128ГБ и доходит до 1ТБ.

Магазин МТС предлагает посмотреть на цену до старта продаж. Так, базовая модель на 128ГБ обойдется в 124 тысячи рублей, тогда как улучшенная версия Plus будет стоить 139 тысяч рублей. Iphone 15 Pro обойдется всего в 154 тысячи рублей, а 15 Pro Max с объемом памяти на 256ГБ в 189 тысяч рублей. Цена за топовую модель Pro Max на 1ТБ - почти четверть миллиона. Часы Apple Watch продают по цене в 34 тысячи рублей.

Ко всему прочему, в МТС можно будет предварительно заказать новинку, дабы получить устройство как можно быстрее. Чтобы оформить предзаказ, необходимо внести предоплату. За смартфон придется внести сумму в размере 25 тысячи рублей. За "умные" часы просят полную предоплату. Доступна и рассрочка.

В других магазинах ценник похожий. Например, в "М.Видео-Эльдорадо" цена на базовую модель Iphone 15 начинается с 129 тысячи рублей. За 15 Pro Max на 256ГБ просят 194 тысячи рублей. А за часы Apple Watch Ultra 2 — 109 тысяч.

Ожидается, что первые смартфоны попадут на российский рынок уже на этой неделе, если ритейлеры не столкнутся с непредвиденными обстоятельствами. К слову, Россия получит новинку одной из первых. Однако все цены — предварительные, поскольку итоговая цена зависит от проблем с логистикой, курса и самого производителя устройств.

Напомню, что в Соединенных Штатах ценник на устройство поменьше. Так, за базовую модель просят 799 долларов, что в рублях 77 тысяч. А за 15 Pro Max требуют всего 116 тысяч рублей. Мы видим, что из-за курса и доставки цена меняется очень сильно, и найти методы экономии возможно.