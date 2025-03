Компания Zero Zero Robotics представила V-образный V-Copter Falcon Mini - легкий беспилотный летательный аппарат, который может развивать значительную скорость.

Компания Zero Zero Robotics представила V-образный V-Copter Falcon Mini - легкий беспилотный летательный аппарат, который весит менее 250 граммов, который может развивать значительную скорость и, по оценкам обозревателей, способен подорвать господство DJI в мире. Аэродинамическая форма V-Copter Falcon и революционная система бик-коптера позволяют, по оценкам специалистов компании, по-новому взглянуть на полет таких беспилотников. Эта инновация позиционирует компанию как потенциального конкурента таким известным моделям DJI, как DJI Mavic, Air и Mini series.

В отличие от большинства представленных на рынке потребительских дронов, использующих четыре несущих винта, Falcon Mini выполнен в бик-коптерной конструкции с двумя пропеллерами, установленными V-образно над корпусом дрона.

При подаче команды на полет эти сдвоенные несущие винты наклоняются вниз, оптимизируя поток воздуха и обеспечивая быстрый набор скорости. Они также могут наклоняться в противоположных направлениях, позволяя дрону выполнять крутые повороты и точные маневры. По сообщению Zero Zero Robotics, V-образные крылья дрона обеспечивают “молниеносное ускорение” и “непревзойденную маневренность”, что дает ему преимущество перед аналогичными квадрокоптерами в своем классе.

Как сообщается, Falcon Mini оснащен стабилизированной по трем осям камерой с разрешением 4K, которая обеспечивает плавную съемку благодаря регулировке угла наклона несущих винтов в режиме реального времени на 0,01 градуса, что делает этот беспилотник весьма привлекательным для осуществления видеосъемок. Для этих целей компания Zero Zero Robotics оснастила указанный беспилотник такой особенностью, как возможность осуществления обратного полета, который позволяет выполнять продвинутые режимы полета, в частности, полет вверх тормашками и вращение в обратном направлении.

В Falcon Mini используются усовершенствованные серводвигатели, изготовленные из высокопрочной легированной стали, которые выдерживают до миллиона включений, обеспечивая долговечность и надежность в течение всего срока службы дрона. Он также характеризуется относительно бесшумной работой и продолжительностью полета до 34 минут.

Как сообщает компания Zero Zero Robotics, это не первый ее опыт в разработке бикоптеров. Оригинальный V-образный летательный аппарат Falcon, весящий более 700 граммов, был выпущен в 2020 году. Несмотря на то, что он демонстрировал аналогичную технологию наклона несущих винтов, его более тяжелая рама относила его к категории с более жестким регулированием. Благодаря весу менее 250 граммов мини-версия V-Copter Falcon обладает теми же конструкционными преимуществами, что делает ее особенно привлекательной для начинающих пилотов беспилотников, которым нужно мощное, но менее громоздкое устройство. Еще одна особенность, которую представляет Zero Zero Robotics, - это набор для обратного полета, который позволяет выполнять такие продвинутые режимы полета, как полет вверх тормашками и вращение в обратном направлении.

Компания Zero Zero Robotics, основанная в 2014 году докторами наук Стэнфорда М.К. Вангом и Тони Чжаном, также производит линейку беспилотных продуктов HoverAir. В последние годы популярность бытовых беспилотников растет в геометрической прогрессии благодаря более компактной и мощной электронике, быстро развивающемуся рынку онлайн-видеоконтента.

Хотя точные цены и доступность на рынке указанного беспилотника пока компанией не объявлены, Zero Zero Robotics уверена, что новый Falcon Mini может встряхнуть рынок беспилотных летательных аппаратов, предложив надежную и маневренную альтернативу любителям и профессионалам, которые ищут компактное беспилотное устройство.