Министерство обороны Украины через свое Агентство по оборонным закупкам подписало крупный контракт на закупку боеприпасов на средства, собранные через платформу по сбору средств UNITED24.

По данным пресс-службы Министерства обороны Украины, этот первый контракт стоимостью 47 миллионов гривен (около $1,13 миллиона) предусматривает поставку боеприпасов для украинской армии. Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков заявил, что "этот контракт является важным шагом в укреплении обороноспособности украинской армии за счет мобилизации новых источников финансирования".

Директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова добавила, что у Агентства имеются возможности максимально быстро и эффективно закупать боеприпасы для Вооруженных сил Украины. Как известно, в мае этого года правительство разрешило перечислять закупочным агентствам Минобороны средства из взносов на UNITED24.

Украинское правительство подготовило почву для реализации этой инициативы UNITED24 в мае 2024 года, разрешив оборонным ведомствам переводить средства, собранные через UNITED24, на специальный счет, предназначенный для военных закупок. Эта платформа была запущена по личной инициативе Владимира Зеленского и является крупнейшим украинским проектом, собирающим средства в поддержку действующих в Украине властей, значительно превышая по своим активам такие украинские похожие платформы, как Фонд Сергея Притулы и фонд “Вернись живым”. Так, еще в 2023 году украинские СМИ сообщали, что крупнейшие пожертвования оказались у платформы United24 – 5,54 млрд гривен или 66% от общего объема, в то время как на счета фонда "Вернись живым" поступило 1,81 млрд гривен (22%), а в Фонд Сергея Притулы – около 1 млрд гривен (12%).

UNITED24 находится под контролем украинских властей в лице Офиса Президента, Кабинета Министров и Министерства цифровой трансформации. Все поступающие в UNITED24 средства перераспределяются по пяти украинским министерствам – Министерству обороны, Министерству инфраструктуры, Министерству здравоохранения, Министерству образования и науки, Министерству экономики.

С начала СВО в Украине UNITED24 стала главной платформой по сбору средств. За 28 месяцев работы платформа собрала более $678 миллионов от доноров из более чем 110 стран. Собранные средства в основном используются для финансирования военных нужд, а также для поддержки отдельных гуманитарных и медицинских инициатив.

Как сообщают украинские СМИ, в основе контракта на закупку боеприпасов за счет средств UNITED24 будут боеприпасы калибра 155 мм, которые стали центральным компонентом арсенала украинской армии, особенно из-за их использования в западных артиллерийских системах, таких как гаубицы M777 и самоходные орудия CAESAR. Эти тяжелые артиллерийские системы сыграли важную роль на поле боя, обладая значительной дальнобойностью, точностью и огневой мощью по сравнению со старыми артиллерийскими системами. Артиллерия остается одним из важнейших видов оружия в действиях ВСУ в СВО на Украине, особенно в контексте тактики позиционной войны, которая доминирует на нескольких фронтах. Боеприпасы калибра 155 мм, широко используемые вооруженными силами НАТО, позволяют Украине стандартизировать свою цепочку поставок в соответствии с вооружением, поставляемым ей западными странами-союзниками.

Как подчеркивает украинское издание UWN, Украина уже длительное время требует у Соединенных Штатов дать разрешение на удары дальнобойными ракетами и артиллерийскими установками калибра 155 мм по территории России. В частности, приоритетными целями для украинцев являются российские аэродромы, откуда взлетают бомбардировщики. При этом украинские запросы ссылаются на утверждения аналитиков американского ISW (Institute for the Study of War), что именно ракеты ATACMS, поступившие на вооружение ВСУ от США, могут ослабить логистику российской армии, а также разбить аэродромы и военные склады на территории РФ. В этой связи недавно Украина отправила Соединенным Штатам Америки для одобрения список объектов на территории России, которые ВСУ хотят атаковать ракетами ATACMS.