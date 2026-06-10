С конструктивной точки зрения каждая модель оснащена плоским потолочным профилем для накладного монтажа, пультом дистанционного управления и имеет рейтинг IP44 — то есть допускает установку в ванных комнатах и других влажных помещениях.

Компания Signify, ранее известная как Philips Lighting N.V., объявила о начале продаж новой серии потолочных светильников Philips Skylight. Устройства предназначены для имитации естественного дневного освещения в закрытых помещениях. Оптическая система светильников создает визуальную иллюзию мансардного окна, через которое проникают солнечные лучи на фоне синего неба.

Источник: signify.com

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В основу новой линейки заложена комбинация светодиодных панелей и специализированного программного обеспечения Philips NatureConnect, которое до этого момента поставлялось только для коммерческих объектов, таких как медицинские учреждения и офисные центры. С июня 2026 года продукт станет доступен на потребительском рынке.

В модельный ряд входят четыре устройства: Philips Skylight Medium, Philips Skylight Large, Philips Skylight VitaUp Medium и Philips Skylight VitaUp Large. Рекомендованная розничная цена на базовую модель на европейском рынке составляет 500 евро.

Главной технической особенностью светильников является функция Auto Day Rhythm. Устройство оснащено светодиодами BioUp и автоматически регулирует интенсивность и цветовую температуру освещения в зависимости от времени суток. Днем панели излучают более холодный свет с увеличенной долей синего спектра, а в вечернее время переключаются на теплые оттенки для синхронизации с естественными суточными биоритмами. Дополнительно предусмотрено наличие пяти встроенных световых профилей.

Источник: signify.com

Две модели из представленной линейки, имеющие маркировку VitaUp, укомплектованы модулем ультрафиолетового излучения (UV-B). Данный компонент предназначен для поддержания процесса синтеза витамина D в коже пользователя при длительном нахождении в помещениях без окон.

Устройства выполнены в форм-факторе панелей для накладного потолочного монтажа. Класс защиты IP44 обеспечивает изоляцию электроники от брызг воды, что допускает эксплуатацию светильников в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.

Настройка и управление светильниками осуществляются исключительно посредством комплектного пульта дистанционного управления. В серии Philips Skylight отсутствуют протоколы беспроводной передачи данных Wi-Fi, Zigbee и Matter over Thread. Все модели не интегрируются в системы умного дома, не работают с мобильными приложениями и аппаратно несовместимы с устройствами линейки Philips Hue.