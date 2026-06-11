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breaking-news
Предполагаемая производительность видеокарт GeForce RTX 50 Super раскрыта информатором
Запуск новинок ожидается в конце текущего или начале следующего года.
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Предстоящая линейка видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 Super обсуждается в сети Интернет уже не один месяц, а информатор YouTube-канала Moore's Law Is Dead решил напомнить о характеристиках будущих новинок, а также раскрыть их предполагаемую производительность, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: TweakTown

Как сообщает информатор, GeForce RTX 5080 Super получит 10 752 ядра, 24 ГБ видеопамяти GDDR7 32 Гбит/с, а её TDP составит 415 Вт. Что касается производительности, то RTX 5080 Super, как утверждается, будет быстрее RTX 5080 на 7-14 %. Видеокарта GeForce RTX 5070 Ti Super может быть оснащена 8960 ядрами CUDA и 24 ГБ видеопамяти GDDR7 28 Гбит/с при TDP 350 Вт, обгоняя RTX 5070 Ti на 5-10 %.

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Видеоадаптер GeForce RTX 5070 Super, по данным информатора, обзаведётся 6400 ядрами CUDA, 18 ГБ VRAM GDDR7 28 Гбит/с при TDP 275 Вт и будет быстрее RTX 5070 на 8-12 %. Наконец, GeForce RTX 5060 Super может быть оснащена 3840 ядрами CUDA и 12 ГБ видеопамяти с пропускной способностью 28 Гбит/с.

Источник фото: NotebookCheck/Moore's Law Is Dead/YouTube

По слухам, стоимость GeForce RTX 5080 Super составит 999-1199 долларов США, цена GeForce RTX 5070 Ti Super будет установлена на отметке 749-799 долларов, а GeForce RTX 5070 Super предложат за 549-599 долларов. Запуск серии GeForce RTX 50 Super ожидается не ранее четвёртого квартала 2026 года или первого квартала 2027 года.


#geforce rtx 50 supe
Источник: notebookcheck.net
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