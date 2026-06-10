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Эксперт сравнил RTX 5080 и RTX 4080 в Forza Horizon 6 и ряде других современных игр
Тестовый ПК был оснащён процессором Core i7-14700F.
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Видеокарта GeForce RTX 5080, дебютировавшая в прошлом году, обладает тем же объёмом видеопамяти, что и GeForce RTX 4080, имея в своём распоряжении 16 ГБ VRAM, но получила больше ядер CUDA (10 752 против 9 728), а также более скоростную память (GDDR7 30 Гбит/c против GDDR6X 22,4 Гбит/с), что приносит прибавку к fps в современных играх. Эксперт YouTube-канала MxBenchmarkPC решил сравнить обе видеокарты, протестировав их в ряде популярных игр.

Источник фото: Polygon/Playground Games/Xbox Game Studios

Тестовая сборка, снабжённая процессором Intel Core i7-14700F и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, в разрешении 4K обеспечила следующие значения частоты кадров:

  • Cyberpunk 2077 (высокое качество текстур, трассировка пути вкл., DLSS Performance): RTX 4080 – 52 fps, RTX 5080 – 62 fps, RTX 5080 (MFG 6x) – 239 fps
  • Resident Evil Requiem (нормальное качество текстур, трассировка пути вкл., DLSS Performance): RTX 4080 – 49 fps, RTX 5080 – 58 fps, RTX 5080 (MFG 6x) – 233 fps
  • Forza Horizon 6 (пресет Extreme+RT, DLSS Balanced): RTX 4080 – 56 fps, RTX 5080 – 76 fps, RTX 5080 (MFG 6x) – 278 fps
  • 007 First Light (пресет Ultra, DLSS Quality): RTX 4080 – 64 fps, RTX 5080 – 69 fps, RTX 5080 (MFG 6x) – 259 fps
  • Crimson Desert (настройки Cinematic, DLSS Performance): RTX 4080 – 63 fps, RTX 5080 – 67 fps, RTX 5080 (MFG 6x) – 231 fps
  • Death Stranding 2: On the Beach (очень высокие настройки, DLSS Quality): RTX 4080 – 74 fps, RTX 5080 – 84 fps, RTX 5080 (MFG 6x) – 287 fps
  • Doom: The Dark Ages (пресет Ultra Nightmare, DLSS Balanced): RTX 4080 – 89 fps, RTX 5080 – 104 fps, RTX 5080 (MFG 6x) – 282 fps
  • Alan Wake 2 (разрешение текстур Ultra, DLSS Performance, высокие настройки трассировки пути): RTX 4080 – 60 fps, RTX 5080 – 71 fps, RTX 5080 (MFG 6x) – 261 fps
  • Assassin's Creed Shadows (RT Ultra High, DLSS Balanced): RTX 4080 – 55 fps, RTX 5080 – 60 fps, RTX 5080 (MFG 4x) – 174 fps
  • Black Myth: Wukong (очень высокие настройки, DLSS 57%): RTX 4080 – 59 fps, RTX 5080 – 68 fps, RTX 5080 (MFG 6x) – 246 fps
  • Silent Hill 2 Remake (высокое качество текстур, TXAA, DLSS Balanced): RTX 4080 – 62 fps, RTX 5080 – 72 fps, RTX 5080 (MFG 6x) – 261 fps
  • The Witcher 3: Wild Hunt Next-gen (настройки Ultra+, RT вкл., DLSS Quality): RTX 4080 – 53 fps, RTX 5080 – 63 fps, RTX 5080 (FG 2x) – 104 fps
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В целом, обе видеокарты в современных играх обеспечивают плавный игровой процесс с высокими показателями fps, но GeForce RTX 5080 официально поддерживает ряд новых технологий, в том числе мультикадровую генерацию (MFG), позволяющую повысить частоту кадров в несколько раз. Что касается конкретных цифр, то в тестах RTX 5080 была быстрее RTX 4080 на 6-36 %, в зависимости от игры.

#geforce rtx 5080 #geforce rtx 4080
Источник: youtube.com
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