Пользователи сообщают о масштабном сбое в национальном мессенджере «Макс»

В среду, 10 июня, ближе к вечеру начали поступать сообщения о проблемах с работой мессенджера «Макс». Российские пользователи этого мессенджера сообщают о том, что не могут сами отправить сообщения и получить сообщения от своих собеседников. Сервис detector404.ru собирает жалобы пользователей, и из них известно, что проблема наблюдается не только на аппаратах iPhone, но и на Android-устройствах. Большинство жалоб приходят из Москвы и области.

Изображение: Макс

Проблемы с работой мессенджера «Макс» на платформе Apple выглядят более ожидаемыми, поскольку 3 июня американская компания удалила «Макс» из своего магазина приложений. После этого появлялись сообщения, что мессенджером не получается пользоваться из-за необходимости поставить обновление, а после его удаления из магазина это стало невозможным.

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Новость о проблеме в работе «Макс» появилась менее чем через сутки после того, как стало известно о проблемах с доступностью мессенджера в магазине Huawei. Сообщалось, что «Макс» отображается здесь только с российских IP-адресов, а попытки зайти на страницу приложения через VPN или из-за границы заканчиваются неудачей.