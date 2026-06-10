Центральный 140-мм вентилятор может развивать подачу до 130 CFM.

Компания Thermalright представила новый воздушный кулер для процессоров Phantom Spirit 140 (PA140) в трёх вариантах: чёрном, белом и классическом без дополнительной окраски. Конструктивно PA140 является двухбашенным кулером с семью 6-мм «антигравитационными» тепловыми трубками и медным никелированным основанием. Высота кулера составляет 157 мм, в башнях предусмотрены вырезы, чтобы не препятствовать установке модулей памяти.

Источник изображения: Thermalright (и далее)

В комплект с кулером входят два вентилятора с крыльчатками из жидкокристаллического полимера и двойными шарикоподшипниками. Спереди устанавливается 120-мм вентилятор TL-N12-R9 (модель 12025) со скоростью вращения до 2400 оборотов в минуту, воздушным потоком до 85,35 CFM, максимальным уровнем шума 33,3 дБ(А) и статическим давлением 2,95 мм вод. ст. Между башнями устанавливается 140-мм вентилятор TL-N14D-R7 (модель 14025) со скоростью вращения до 1850 оборотов в минуту, воздушным потоком до 120 CFM, максимальным уровнем шума 36,25 дБ(А) и статическим давлением 2,4 мм вод. ст.

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Кулер Thermalright Phantom Spirit 140 совместим с сокетами Intel LGA 1851, 1700, 1200 и 115X, а также AMD AM5 и AM4. В комплект включена термопаста TF7. Цена не уточняется.