Если почитать комментарии на компьютерных форумах или в соцсетях, в группах, где общаются продвинутые геймеры или компьютерные энтузиасты, то складывается впечатление, что у каждого второго сегодня есть видеокарта GeForce RTX 5070 Ti, а минимальный игровой уровень в 2026 году обеспечивает лишь GeForce RTX 5060 Ti. Однако глобальная статистика говорит об обратном. Как мы недавно выяснили в блоге «8 самых популярных видеокарт 2026 года по статистике сервиса Steam», четыре первых места по популярности среди геймеров занимают такие видеокарты, как GeForce RTX 3060, GeForce RTX 4060 в дискретном и мобильном исполнении и GeForce RTX 3050.

Изображение: computerbase.de

И только на пятом месте по популярности расположилась мощная видеокарта GeForce RTX 5070, обойдя такие модели, как GeForce RTX 5060 и GeForce GTX 1650. Да и разрешение Full HD (1920x1080 пикселей) пока не собирается на пенсию, несмотря на преклонный возраст - его используют 51.89% геймеров в Steam. Тогда как разрешение QHD (2560x1440 пикселей), для которого и нужны мощные видеокарты, выбрали лишь 21.20% геймеров.

Одним словом, среднестатистический игровой компьютер в 2026 году не выглядит особо производительным, но нужно ли для новых игр переплачивать за мощные видеокарты, если вас устраивает Full HD монитор? Как владелец видеокарты GeForce RTX 3060 могу сказать, что ее производительности пока хватает для того, чтобы получить плавную и красивую картинку. Но настройки графики приходится частично снижать, а про трассировку лучей лучше забыть.

реклама





Но современные игры в динамике демонстрируют не слишком большую разницу в качестве картинки между «ультра» и «средними» настройками графики. И уж если игра вам понравилась, то вы пройдете ее даже в таком режиме, а если наступает потеря интереса к играм, то ее не вернешь ни с помощью UltraWide монитора с огромным разрешением, ни с помощью мощнейшего игрового ПК.

И сегодня я хочу попробовать собрать наиболее оптимальный игровой ПК для лета 2026 года, который будет выдавать максимум производительности в играх на каждую вложенную копейку. Запас прочности на будущее у такого ПК будет не слишком большим, ведь все мы знаем, какой финт провернул глава компании Nvidia Дженсен Хуанг, оснастив самые массовые видеокарты серии GeForce RTX 5000 всего 8 ГБ видеопамяти.

Изображение: Hardware Unboxed

Так что тем геймерам, кто хочет получить больший срок актуальности своего ПК, придется прилично переплатить за видеокарты с 12 и 16 ГБ видеопамяти, или смотреть в сторону более дешевых видеокарт Radeon RX 9060 XT 16 ГБ и Radeon RX 9070. Но, даже спустя два-три года ваша видеокарта с 8 ГБ видеопамяти не откажется запускать новые игры, просто настройки графики придется понизить, чтобы уложиться в такой объем.

реклама





В блоге я приведу усредненные цифры стоимости комплектующих из магазинов и маркетплейсов, ссылки на них дам из маркетплейса Яндекс.Маркет, а начну с основы любого игрового ПК - процессора.

Процессор ~ 12000 рублей

Изображение: Hardware Unboxed

Наиболее выгодной платформой для сборки игрового ПК среднего уровня летом 2026 года можно назвать платформу долгожительницу - AMD AM4. Классические шестиядерники для нее стоят чуть дешевле, чем для платформы Intel LGA 1700, и легко позволяют сделать разгон и андервольт. А то, что на AM4 нет конкурентов для таких универсальных и довольно мощных процессоров, как Core i5-12600KF и Core i5-14600K, можно компенсировать, выбрав недорогой игровой шестиядерник Ryzen 5 5500X3D с технологией AMD 3D V-Cache и объемом кэша L3 96 МБ, что очень любят игры.

Для нашего ПК и бюджета все эти «камни» будут слишком избыточны и дороги, сегодня все еще без проблем можно играть на популярном шестиядернике Ryzen 5 5600 или его немногим более быстром аналоге - Ryzen 5 5600X. Эти процессоры довольно экономичны по современным меркам, если вы не будете трогать лимиты в материнской плате, их энергопотребление уложится в 76 ватт в тяжелых рабочих задачах, а в играх и того меньше. И не стоит смотреть тесты процессоров, где их загоняют в заведомо проигрышные условия, например, на «кольцо смерти» в Cyberpunk 2077. В реальных игровых условиях Ryzen 5 5600 показывает себя отлично, выдавая более 60 fps в самых тяжелых играх.

Кулер процессора ~ 1500 рублей

Изображение: Яндекс.Маркет

Для экономичного Ryzen 5 5600 хватит стандартной «башни» с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм - температуры будут комфортными, как и уровень шума. При выборе кулера для Ryzen 5 5600 стоит отдавать предпочтение моделям с цельным медным основанием из-за особенностей его асимметричной чиплетной компоновки, но найти такие сегодня все сложнее. Поэтому я бы взял для него распространенный кулер ID-Cooling SE-214-XT.

Материнская плата ~ 11000 рублей

Изображение: Яндекс.Маркет

реклама





Довольно просто выбрать для Ryzen 5 5600 и материнскую плату. Два главных ее параметра - наличие чипсета AMD B550 и радиаторов на системе питания. Конечно, Ryzen 5 5600 будет работать и на плате с голым VRM, особенно в хорошо продуваемом корпусе, но стоит ли экономия в 2000-3000 рублей того, чтобы потом годами переживать о высоких температурах на системе питания?

Что касается выбора типа чипсета, то AMD B550 даст нам поддержу шины PCIe четвертой версии, которая стала критично важной для новых видеокарт. Хорошим выбором мне кажется модель MSI B550-A PRO, я и себе в ПК купил такую в пару к Ryzen 5 5600X. На подобных платах есть все, что нужно обычному геймеру – хороший звук, быстрая сеть, достаточное количество портов USB, пара разъемов M.2. А вдовесок – простой разгон процессора и его андервольт в несколько кликов, и разгон ОЗУ с тонкой настройкой таймингов.

Оперативная память ~ 24000 рублей

Изображение: Яндекс.Маркет

Главный вопрос при выборе объема оперативной памяти в недорогой ПК в условиях настолько высоких цен на нее – это ее объем, 16 или 32 ГБ? И здесь вам стоит посмотреть на список ваших игр, вполне возможно, что все они прекрасно уложатся в 16 ГБ ОЗУ и переплачивать за 32 ГБ нет смысла. Тем более, что при условии использовании модулей с частотой 3200 МГц на платформе AMD AM4 не будет большой проблемой добавить еще пару модулей по 8 ГБ, доведя общий объем ОЗУ до 32 ГБ, если, конечно, на материнской плате есть четыре разъема DIMM. Еще один вариант - продать 16 ГБ ОЗУ на «Авито», когда их станет не хватать, и купить 32 ГБ ОЗУ двумя модулями, особенно если цены на нее к тому времени упадут.

Изображение: Hardware Unboxed

Но самый универсальный и беспроблемный вариант, конечно же, купить 32 ГБ ОЗУ сразу, такого объема хватит для игр еще очень надолго, а вы будете избавлены от проблем совместимости разных модулей ОЗУ или нервотрепкой с продажей старой ОЗУ на «Авито». Так мы и сделаем, купив 32 ГБ ОЗУ с частотой 3200 МГц - Kingston FURY Beast Black RGB KF432C16BB12AK2/32. Конечно же, для Ryzen 5 5600 гораздо оптимальнее будет взять ОЗУ с частотой 3600 МГц и низкими таймингами, но цена на такие модули слишком высока. Остается надеяться на ручной разгон ОЗУ, если у вас, конечно, же хватит терпения им заниматься. Иногда проще оставить ПК работать в «стоке» и наслаждаться играми, чем часами биться, пытаясь выжать 5% дополнительных fps.

Видеокарта ~ 30000-39000 рублей

Изображение: Hardware Unboxed

реклама





Глядя на производительность, которую выдают новые видеокарты в разрешении Full HD, оптимальным выбором в недорогой ПК выглядит GeForce RTX 5060. Она заметно быстрее своей предшественницы - GeForce RTX 4060, и идет вровень с хитом прошлых лет - GeForce RTX 3070, обладая гораздо меньшим энергопотреблением. Подавляющее большинство игр в разрешении 1080p пока еще укладываются в объем видеопамяти 8 ГБ. А еще немного сэкономить драгоценные мегабайты VRAM, помимо переключения качества текстур с «ультра» на «высокие» или «средние», вам поможет понижение качества освещения.

Оно тоже прилично съедает видеопамять в некоторых играх. И конечно же, включение DLSS, с рендерингом в более низком разрешении и видеопамяти понадобится меньше. Как вариант, можно доплатить около 10000 рублей и купить Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ VRAM, но желающих сделать это, будем честны, найдется немного. Эта видеокарта еще даже не появилась в статистике Steam - не хотят геймеры покупать «красные» видеокарты и осуждать их за это нельзя, слишком много ошибок сделала компания AMD на этом поприще за последние годы.

SSD-накопитель ~ 6500-7500 рублей

Недолго мы радовались низким ценам на SSD-накопители, когда модель объемом 1000 ГБ можно было купить за 5000-6000 рублей, и вот уже несколько месяцев на них держаться высокие цены, которые практически удвоились. И с такими ценами уже поневоле задумаешься - а стоит ли покупать емкий SSD про запас? Пока для Windows, программ, обычных файлов пользователя и пары-тройки больших игр вполне хватит модели объемом 512 ГБ.

Главное, выбирать не самый медленный SSD и не экономить на надежности, я бы купил сегодня Netac N930E PRO. А как станет не хватать пространства на нем, можно докупить еще один SSD, даже самый дешевый, в форм-факторе 2.5", под файлы и объемные игры - его установка в ПК, это самый простейший апгрейд, который только можно представить. Без секундомера разницу в скорости загрузки игр между NVMe и SATA моделью вы не заметите.

Блок питания ~ 3500-4000 рублей

Изображение: Яндекс.Маркет

Связка из процессора Ryzen 5 5600 и видеокарты GeForce RTX 5060 будет весьма экономична, потребляя в пике около 221 ватта. Добавим 50-70 ватт на все остальное получим очень скромную цифру в 300 ватт общего максимального энергопотребления нашего ПК. Поэтому даже не самый дорогой блок питания мощностью 500 ватт без проблем справится с нашим ПК, работая при этом вполсилы и мало греясь. Я бы взял в эту сборку БП MSI MAG A500DN.

Корпус ~ 3900 рублей

Изображение: Яндекс.Маркет

На рынке сегодня есть масса недорогих, красивых и хорошо вентилируемых корпусов с ценой до 4000 рублей. Единственный их минус - тонкий металл, но учитывая то, что жесткие диски сегодня в ПК почти не используются, а видеокарты останавливают вентиляторы в простое, можно получить очень тихую и при этом хорошо продуваемую систему. С Ryzen 5 5600 и GeForce RTX 5060 ориентируйтесь на корпуса с парочкой мест под вентиляторы на выдув, и парочкой на вдув - четыре «стодвадцатки» охладят такую сборку без лишнего шума. Например, я бы присмотрелся к корпусу Powercase.

Итого

В итоге наш ПК обойдется примерно в 94000-99000 рублей, что по меркам 2026 года довольно немного. Он без проблем справится с играми Assassin’s Creed Shadows, Kingdom Come: Deliverance II, Cronos: The New Dawn и Dying Light: The Beast, не говоря уже о менее требовательных мультиплеерных играх. Надеюсь, этот блог позволит вас сделать правильный выбор и сэкономить деньги. А под конец я предложу вам посмотреть еще три записи в моем блоге:

14 адреналиновых гонок нулевых годов на ПК, в которые с азартом играется даже в 2026 году

Восемь наиболее подходящих процессоров для сборки ПК с RX 9060 XT, RTX 5050, RTX 5060 и 5060 Ti

Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.





Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajze1hJRahu

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajze1hJRanE

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajze1hJRarc

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajze1hJRarj

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajze1hJRaw6

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajze1hJRb1W

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajze1hJRb5x

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajze1hJRuxU

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajze1hJRuxb

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajze1hJRv7J

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajze1hJRv7M

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajze1hJRvBh

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajze1hJRvBm

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajze1hJRvBp