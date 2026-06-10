А также нативные версии ряда функциональных тестов.

Разработчики UL Solutions в новом обновлении расширили совместимость бенчмарков 3DMark с Arm-системами под управлением Windows. Теперь пользователям таких систем доступно больше графических бенчмарков и тестов для оценки графических возможностей DirectX 12, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: UL Solutions, 3DMark, Steam

Главным изменением является нативная поддержка бенчмарков Speed Way и Port Royal с трассировкой лучей на совместимых системах под управлением Windows для Arm, слой совместимости больше не понадобится. Отмечается, что Speed Way разрабатывался, чтобы задействовать возможности DirectX 12 Ultimate, а в Port Royal разработчики сосредоточились на DirectX Raytracing (DXR).

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Также рассматриваемое обновление добавило нативные Arm-версии функциональных тестов Mesh Shader, Sampler Feedback, DirectX Raytracing, PCI Express и VRS. В интерфейсе 3DMark появился индикатор, указывающий, может ли конкретный бенчмарк нативно работать на системе с Arm-процессором или для запуска потребуется эмулятор.