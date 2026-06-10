Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
В 3DMark появились нативные версии бенчмарков Speed Way и Port Royal для Arm-систем с Windows
А также нативные версии ряда функциональных тестов.
реклама

Разработчики UL Solutions в новом обновлении расширили совместимость бенчмарков 3DMark с Arm-системами под управлением Windows. Теперь пользователям таких систем доступно больше графических бенчмарков и тестов для оценки графических возможностей DirectX 12, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: UL Solutions, 3DMark, Steam

Главным изменением является нативная поддержка бенчмарков Speed Way и Port Royal с трассировкой лучей на совместимых системах под управлением Windows для Arm, слой совместимости больше не понадобится. Отмечается, что Speed Way разрабатывался, чтобы задействовать возможности DirectX 12 Ultimate, а в Port Royal разработчики сосредоточились на DirectX Raytracing (DXR).

реклама

Также рассматриваемое обновление добавило нативные Arm-версии функциональных тестов Mesh Shader, Sampler Feedback, DirectX Raytracing, PCI Express и VRS. В интерфейсе 3DMark появился индикатор, указывающий, может ли конкретный бенчмарк нативно работать на системе с Arm-процессором или для запуска потребуется эмулятор.

#arm #3dmark #ul solutions #windows на arm
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые натрий-ионные батареи CATL прослужат дольше автомобиля и не боятся морозов
Видеокарты GeForce RTX 50 Super выйдут в начале 2027 года и получат в 1,5 раза больше VRAM
Китайский стартап Prinano печатает фотонные чипы без литографии и экономит 90%
На рынок вышел новый автотопливозаправщик от КАМАЗа и «УралСпецТранса»
В Китае стартовали продажи серии Xiaomi 17T — цены оказались на 45% ниже глобальных
В ЦАГИ придумали винт со складными лопастями для сверхзвуковых самолётов
Из законопроекта «Антифрод 2.0» исключили обязательное использование мессенджера «Макс»
Джейсон Момоа покинул актёрский состав фильма Helldivers - Sony начала поиски нового актёра
Мини-ПК NVIDIA RTX Spark могут стать альтернативой традиционным ПК на базе процессоров Intel и AMD
Человекоподобный робот Unitree G1 покорил вулкан высотой 6200 метров и готовится к Эвересту
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER могут представить на выставке CES 2027
Кодек AV2 повысит эффективность сжатия видео на 30% по сравнению с AV1 и будет бесплатным
Эксперт сравнил Ryzen 7 2700X с Core i7-4790K и Ryzen 7 1800X в целом ряде игр
Выход видеокарт Radeon на базе RDNA5 отложен до начала 2028 года
Первая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М успешно отработала свыше 12 тысяч часов
«Билайн» представил VPN с доступом к блокирующим российские IP иностранным сервисам
IE опубликовала список из 7 футуристичных самолётов с большими шансами выхода в эксплуатацию
LIAN LI встроила вентиляторы в переднюю стеклянную панель нового компьютерного корпуса LANCOOL 4
AMD отказала в гарантийной замене процессора Ryzen 9 7950X3D из-за вздутия подложки
«Волга» рассчитывает начать производить автомобили собственной разработки в 2028 году

Популярные статьи

«Мумия»: Субъективный обзор очередного фильма ужасов
8 самых популярных видеокарт 2026 года по статистике сервиса Steam
14 адреналиновых гонок нулевых годов на ПК, в которые с азартом играется даже в 2026 году
О последствиях использования искусственного интеллекта в Open Source
Xbox возвращает эксклюзивы – теория хаоса Аши Шарма
Обзор ноутбука ASUS ZenBook A14 (UX3407N)
Виды малого бизнеса и с чего начать предпринимателю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter