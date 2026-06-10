Мышь разрабатывалась, чтобы быть максимально удобной и универсальной.

Компания Logitech представила свои первые складные мыши Mobi Fold и Mobi Fold for Business для профессионалов, которым приходится часто работать в пути, сообщает TechPowerUp. В Logitech выяснили, что только 26% профессионалов используют мышь для работы в общественных местах. Зачастую от дополнительной периферии отказываются, чтобы снизить вес и объём багажа. Громоздкость и неудобство традиционных инструментов, которые не помещаются в карман или слишком тяжелы для сумки, вынуждают миллионы людей полагаться на неудобные тачпады ноутбуков, замедляя рабочие процессы, пишет Logitech.

Источник изображения: Logitech

Mobi Fold складывается почти вдвое и снижает мышечное напряжение на 22%, по сравнению с тачпадом ноутбука. Мышь разрабатывалась, чтобы быть максимально удобной и универсальной. Mobi Fold автоматически включается при раскладывании и выключается при складывании для экономии заряда батареи. Внутренний шарнир рассчитан на 15 лет ежедневного использования. Поддерживается точная адаптивная сенсорная прокрутка и настройка двух сенсорных кнопок с помощью приложения Logi Options+, включая запуск быстрых команд.

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Mobi Fold может одновременно подключаться к трём устройствам по Bluetooth (или с помощью комплектного приёмника Logi Bolt в версии Mobi Fold for Business) с поддержкой плавного переключения между устройствами Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS и Linux. Заявлена поддержка Fast Pair для устройств Google. Устройство оснащается бесшумными кнопками, устойчиво к ударам и пыли. Минутная зарядка обеспечивает 22 часа работы, а полная зарядка — до 30 дней.

Mobi Fold предлагается в трёх различных цветах: графитовом, сиреневом и белом. Цены на базовую версию начинаются от 79,99 долларов США, на бизнес-версию — от 89,99 долларов США.