Некоторые владельцы видеоадаптеров довольно изобретательны.

Современные высокопроизводительные видеокарты оснащаются мощными системами охлаждения, занимающими три-четыре слота и имеющими солидный вес, поэтому без поддерживающих кронштейнов (держателей) такие видеоадаптеры могут заметно провиснуть, повредив разъём подключения.

Как сообщает издание VideoCardz, японский магазин PCONES решил напомнить своим клиентам об опасности, поджидающей владельцев тяжёлых видеокарт в том случае, если они не используют поддерживающие кронштейны, предотвращающие провисание, опубликовав фото, на котором видно, как видеоадаптер просел под собственным весом.

Источник фото: PCONES/X

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В ответ на это пользователи опубликовали собственные решения, которые могут предотвратить провисание видеокарты, и некоторые из них оказались достаточно оригинальными — например, в одном из ПК в качестве держателя используется фигурка героя аниме, в другом для этого применяется игрушечный ёж, а ещё в одном установлена подставка, собранная из конструктора LEGO.

Источник фото: Yellow High Voltage Rat/X

Источник фото: Biora/X

Источник фото: Cinderella's Falcon/X

Кроме того, некоторые пользователи применяют для поддержки видеокарт всё, что под руку попадётся, в том числе упаковки от использованных товаров, деревянные палочки для еды, карандаши или компоненты, напечатанные на 3Д-принтере.

Источник фото: Yee/X

Источник фото: Adelor Lyon/X

Конечно, самые ответственные используют решения от производителей, тем более что некоторые модели видеокарт уже поставляются со специальными кронштейнами. Издание отмечает, что компания Asus пошла ещё дальше, снабдив ряд своих видеоадаптеров датчиками, регистрирующими факт провисания.