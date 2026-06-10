«Паук-Нуар» («Spider-Noir»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comЭто мини-сериал, созданный для Amazon Prime Video. И, как вы понимаете, это «творение» Марвел… И данное творение оставило у меня кране противоречивые чувства. Но обо всем по порядку.

Сама история лежит в «канве» мультивселенной, о которой я позже отдельно скажу.

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Значит, имеем альтернативный Нью-Йорк 30-х годов прошлого века. Страна находится еще в депрессии, сухой закон и так далее. И в городе работает частный детектив Бен Райли, который не особо удачен на своем поприще.

Изображение: ru.kinorium.comНо именно он и являлся Спайдерменом в данной вселенной. Именно являлся, ибо уже пять лет он «в завязке». Причина в том, что он не смог спасти свою девушку от смерти. И во всем теперь винит себя. Он не хочет быть спасителем всех и надеждой горожан. Поэтому костюм Человека-паука спрятан подальше. Сам он уже не молод, бизнес идет откровенно плохо. Но тут в городе появляются мутанты с удивительными способностями. Это вынуждает Бена снова принять облик Спайдермена…

Изображение: ru.kinorium.comСериал вышел на удивление отличным. Я ни разу не поклонник Марвела, да и комиксов вообще. Но сериал очень понравился. Тут несколько причин.

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Во-первых, на главную роль пригласили Николаса Кейджа. А я всегда его считал неплохим актером, пусть над ним и изрядно насмехались. Он смог воплотить образ престарелого «Паука» очень даже убедительно. Не менее убедительно получился и его частный детектив. Такой неудачник, часто прикладывающийся к бутылочке. Но радеющий за справедливость, даже ценой своего гонорара. Спайдермен его вышел тоже весьма колоритным и очень сильно отличающийся от оригинальной идеи комикса. Он не так ловок и силен, как должен быть. Бои с мутантами даются ему очень тяжело. Да и особо в бой он не лезет, если честно.

Во-вторых, сам сюжет прописан очень хорошо. В большей части это детектив в антураже 30-х годов. А вот «супергеройство» задвинуто на второй план. Интриги, тайны, расследование – это доминирует в сериале.

В-третьих, сериал на самом деле нуарный, без преувеличения. Особенно, если смотреть черно-белую версию (есть и в цвете). Очень стильно снято. Да, в глаза бросается малобюджетность сериала, но картинку это вообще не портит. Сериал – не про спецэффекты.

Отдельно хочется сказать про злодеев в сериале. Самый главный из них – Сильвермейн (Брендан Глисон), обычный главарь бандитов, которые и полицию подкупают, и мэра города пытаются держать на «коротком поводке». Никаких суперспособностей, кроме жажды наживы и власти! А вот сами мутанты стали таковыми по воле злого рока.

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Изображение: ru.kinorium.comИ суперспособности их медленно, но верно, убивают. Собственно, всю историю их возникновения нам подробно расскажут. Также рассказана история самого Бена Райли. И она довольно сильно отличается от истории «классического» Спайдермена.

Сюжет излишне не растянут, что идет на пользу сериалу. Актеры подобраны на роли неплохо. «Солируют» тут, конечно, Николас Кейдж и Брендан Глисон.

В общем, я остался просмотром очень доволен. Получилась хорошая нуарная детективная история, с вкраплениями «марвелизма».

И все бы хорошо. Но есть один важный нюанс…

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Я терпеть не могу мультивселенные! Это требует пояснения.

Проблема бы казалась очень простой: не нравится – не смотри. Но, когда студия закладывает фильм по героям Марвела в разработку, то другого высокобюджетного фильма уже не ждите. Ну так всегда бывает. А мультивселенность позволяет маркетологам быстро «соскочить» с провальной картины на альтернативную версию. Не получился фильм про супергероя – снимаем про его приключения в альтернативном мире… При таком подходе не нужно придумывать что-то новое, просто делаем еще один «заход на цель», но уже с другим сюжетом. Мы это уже видели, и не раз. Такой подход дает меньше рисков, но убивает развитие фильмов в целом.

Есть и еще один момент. Как бы мне не нравился Спайдермен в исполнении Кейджа, он не каноничный! И от этого невозможно отвертеться. Да, «классический» мне вообще не нравится. Но его создали именно таким! И таким он должен быть.

А Бен Райли мог бы стать и другим супергероем. В сериале нет никакой нерешаемой проблемы, намертво завязанной на Спайдермене. Вы это сами поймете, когда увидите. Бен мог обладать совершенно другими способностями, которые легко можно было адаптировать под сценарий с минимальными переделками.

Вот это все вкупе и сделало сериал «Паук-Нуар» противоречивым лично для меня. Но он все равно мне понравился.



