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Вступление

При выходе каждого поколения видеокарт нам рассказывают, что теперь точно можно играть в разрешении 4K. Если кто-то подзабыл, то разрешение 4K – это 3840 x 2160 пикселей, а это внезапно не две, а четыре площади FHD (1920 x 1080). Как обладатель GeForce RTX 5090 могу сказать, что играть можно, но не на любых настройках. Есть настолько суровые настройки в играх, где современные видеокарты пока бессильны. Поэтому производители GPU придумывают различные интересные технологии вроде DLSS, FSR и XeSS. Например, под DLSS понимается сразу несколько разных технологий, которые объединяют эти четыре буквы. Поэтому некоторые уточняют конкретную функцию, которая входит в этот пакет: Upscaling (масштабирование) или FG/MFG (Frame Generator/Multi Frame Generator), а по-нашему просто – генератор кадров.

Данные решения позволяют путём хитрых манипуляций и алгоритмов создать из средней картинки в разрешении FHD чудо-чудное и диво-дивное в 4K. Например, в исходном разрешении условный игровой шмель был простым пикселем, а на выходе мы получаем высочайшую детализацию, где у него различаются все полоски и даже волоски. Понятно, что это гиперболизированная шутка, но смысл понятен. Тут у многих возникнет логичный вопрос: смысл покупать 4K-монитор, если масштабирование идёт из условного FHD или QHD? Всё так, но есть и другой контент в высоком разрешении, а также можно отключить в настройках игры апскейлер и играть в нативном разрешении. Другое дело, что при таких вводных не везде можно получить приемлемый фреймрейт. К чему это всё?

Сегодня мониторы с разрешением 4K обладают матрицами с высокой частотой обновления: 165 или 240 Гц. Ещё недавно это казалось фантастикой, а сейчас это действительность. Поэтому добиться такой частоты кадров в играх не так просто без апскейлера и/или генератора кадров. Ещё в моду входят OLED-панели, которые обеспечивают высокую контрастность и качество изображения. Простой OLED оказался достаточно дорогим в производстве, поэтому его решили сделать более доступным и придумали две технологии: WOLED и QD-OLED. Первую я не так давно попробовал на QHD мониторе компании GIGABYTE. White OLED (Organic Light-Emitting Diode) – это не новая технология, такие панели выпускаются относительно давно и даже сменили несколько поколений. Примерно такая же картина наблюдается с QD (Quantum Dot) OLED. Отличия у них принципиальные. Квантовые точки используются ещё в телевизорах, где технология называется QLED и вот тут уже можно немного запутаться.

QD-OLED и QLED — это принципиально разные типы дисплеев. QLED – это, по сути, тот же LCD экран со светодиодной подсветкой и слоем из квантовых точек. Эти точки — частицы полупроводников, размер которых варьируется от 2 до 10 нанометров. Они обеспечивают более широкую цветовую палитру и яркость. Однако изначальным источником света является обычный светодиод LED. В QD-OLED изначальным источником является синий органический светодиод OLED. Получается, что QD-OLED объединяет органические самосветящиеся пиксели и квантовые точки, предлагая идеальный черный цвет, эталонный контраст и широчайший цветовой охват. Именно такой монитор я хотел сегодня попробовать и решил, что хватит уже мелочиться, нужно брать сразу 32”.

Сначала я думал, что это будет огромный экран, ведь у меня достаточно старенький 4K монитор с диагональю 28”, который я давно покупал за смешные деньги, около 10 000 рублей (это не опечатка, десять тысяч). И вот, наконец, после долгих лет я смог накопить на большой и быстрый QD-OLED экран компании GIGABYTE, модель MO32U24.

Теперь предлагаю вместе посмотреть, что это за монитор, насколько удачным он получился и как у него дела обстоят не только с изображением, но и эргономикой. Посмотрим на этот монитор детальнее и разберём его особенности.

Упаковка и комплектация

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Монитор поставляется в крупной картонной коробке. Её габариты составляют 980 x 175 x 550 мм, масса – 10.61 кг. Относительно габаритов самого монитора коробка выглядит огромной. Понятно, что помимо экрана нужно поместить крепление, поэтому размеры могут вырасти, но всё равно коробка кажется большой. Хорошо, что сверху есть пластиковая ручка для удобства переноски, правда за неё немного боязно браться.

Монитор поставляется в простой картонной коробке с изображениями и надписями, выполненными чёрным цветом. В левой части сверху присутствует логотип производителя. Ниже крупными символами указано наименование модели MO32U24. Никаких дополнительных букв на конце нет.

Есть одна модификация с глянцевой поверхностью экрана, но при этом он обладает антибликовым покрытием, а точнее даже специальной плёнкой ObsidianShield. Она разработана для повышения воспринимаемого уровня черного цвета до 40%, сохраняя при этом глубокие черные тона и яркие цвета даже при сильном окружающем освещении. Кроме того, твердость поверхности была улучшена с 2H до 3H, что обеспечивает в 2.5 раза большую устойчивость к царапинам и повышает долговечность при повседневном использовании.

Если спереди, есть схематичное изображение устройства спереди, то с обратной стороны то же самое, но сзади и это кажется прикольным. В левой части и снизу всё аналогично, кроме двух наклеек справа, которые информируют нас об энергоэффективности.

С торца коробки есть наклейка с указанием модели, серийным номером и штрихкодами, а также контактной информацией.

Подробной спецификации тут нет, но я нашёл её на сайте производителя.

Модель GIGABYTE MO32U24 Диагональ экрана 31.5” Поверхность Глянцевая Тип матрицы QD-OLED Разрешение 3840 x 2160 (16:9) Частота обновления 30, 60, 75, 100, 120, 165, 240 Гц Время отклика (GtG) 0.03 мс Углы обзора 178° / 178° Максимальная яркость 300 нит, 1000 нит HDR Цветовой охват 99% DCI-P3 Количество цветов 1.07 млрд (глубина цвета 10 бит) Встроенные динамики 2 х 5 Вт Порты 1 х DisplayPort 1.4,

2 х HDMI 2.1,

1 х Type-C с PD 18W,

2 x USB 3.2 Gen2 Type-A,

1 x USB 3.2 Gen2 Type-B,

3.5 мм джек Габариты без подставки 718 x 418 x 65 мм Масса 7.95 кг Потребляемая мощность 50 Вт

Это модель с современными характеристиками. 10-разрядная глубина цвета (1.07 млрд цветовых оттенков), поддержка VESA DisplayHDR True Black 500, есть отверстия для крепления VESA 100, встроенные динамики, компенсация мерцания и ряд технологий, облегчающих жизнь геймерам.

В данном случае блок питания встроен в корпус монитора.

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После открытия коробки можно заметить каркас, состоящий из двух половинок пенопласта. Между ними находится экран, а вот снаружи с одной из сторон есть углубления для размещения комплекта поставки.

Сам комплект поставки достаточно богатый. Прежде всего тут есть вертикальная штанга и опора. Это необходимо для установки экрана на подставку, но в корпусе также предусмотрены отверстия для кронштейна настенного крепления VESA 100.

В комплекте есть два сетевых кабеля и кабель USB Type-B - USB Type-A. Блок питания встроен в корпус устройства, а USB нужен для подключения монитора к ПК, чтобы обеспечить функционирование встроенного USB хаба.

Ещё есть один кабель HDMI и один Display Port. Разумеется, они поддерживают высокую частоту обновления и штатное разрешение.

Оба достаточно толстые и без ферритовых колец. Также здесь есть пластиковое крепление на штангу для кабель-менеджмента.

Далее в комплекте есть краткое руководство по установке устройства, гарантийный талон и заводской отчет о калибровке матрицы.

Внешний вид

Основная часть корпуса сзади изготовлена из металла, окрашенного чёрной матовой краской. Это делает устройство более защищённым, а вот возвышенность в центре уже изготовлена из пластика, во всяком случае снаружи. Также пластиком обрамлена нижняя центральная часть корпуса сзади, где вниз выведены органы управления. Размеры корпуса 718 x 418 x 65 мм, масса без опоры и штанги – 6 кг.

Рамки спереди достаточно тонкие и их практически незаметно. Вся передняя поверхность выглядит однородной и глянцевой. Чтобы ничего не поцарапалось, есть специальная защитная плёнка ObsidianShield. Однако она обеспечивает защиту не только от царапин, но и внешнего излучения, чтобы оно не попадало на квантовые точки и не возбуждало в них свечение. Благодаря этому получается добиться чёрного цвета даже в ярко освещённом помещении.

Рамок снаружи не видно, они спрятаны за передним стеклом. По бокам это примерно 6 мм, сверху – 8 мм, а снизу – около 1 см. Экран прямой без изгибов.

Сбоку и сзади видно, что корпус очень тонкий. Толщина составляет примерно 6 мм, однако в середине находится возвышающийся блок. Всё выполнено изящно и кажется, что это отдельная приставка или мини-ПК. Такой эффект получается из-за того, что верхняя часть этого блока скруглена и нависает над пластиковой панелью по периметру, в которой присутствуют вентиляционные отверстия.

Материалы смотрятся хорошо, а ещё на крышке есть логотип производителя, который переливается на свету.

Прямо по центру снизу есть блок управления, который состоит из двух кнопок, светодиода и джойстика. Последний перемещается в четырёх направлениях, и ещё на него можно нажимать. Для меня такое расположение органов управления оказалось простым и удобным.

Всё можно без проблем нащупать, а джойстик здесь работает достаточно корректно и безошибочно. Поэтому с управлением здесь трудностей не возникает. На две кнопки можно назначить различные функции. Изначально одна отвечает за KVM, а другая за игровые функции.

Кстати, не только кнопки, но и джойстик можно запрограммировать в меню быстрого доступа к функциям. Однако к этому всё равно нужно привыкнуть. Например, у меня это не получилось за неделю использования, потому что я забывал, какие функции куда назначил.

Чтобы визуально найти джойстик, проще всего ориентироваться по индикатору питания, который находится с нижнего торца как раз напротив блока управления. Но всё равно постоянно хочется коснуться большим пальцем экрана для удобства, а на глянцевой поверхности сразу останется отпечаток, ведь пластиковой рамки снизу нет.

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Также в крышке задней панели есть отверстия для динамиков. Они не особо бросаются в глаза на фоне целой полосы из мелких отверстий.

По центру задней панели предусмотрено квадратное углубление для установки шарнирной площадки штанги. Там же можно заметить информационную табличку и по бокам четыре отверстия крепления VESA 100. Сама площадка штанги устанавливается двумя верхними клыками в пазы, а снизу просто защёлкивается.

Под центральной частью купола корпуса расположена ниша с панелью с разъемами в правой части.

Слева направо идут следующие порты и разъёмы: два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, один USB Type-C с PD, одни USB 3.2 Type-B, два USB 3.2 Type-A и 3.5 мм джек для наушников. А вот гнездо для силового кабеля расположено в левой части этой панели.

Больше ничего особенного снаружи нет. Подставка состоит из двух элементов, которые соединяются руг с другом и фиксируются одним винтом. В основании опорной площадки есть резиновые полоски по углам для обеспечения лучшей устойчивости.

Штанга металлическая и внутри неё есть механизм для перемещения крепёжной площадки вверх и вниз. Для этого есть направляющий вырез, а внутри ходит подпружиненный шток. Механизм позволяет фиксировать устройство в установленном положении, а также при воздействии упрощает операции, связанные с перемещением экрана вверх и вниз. Монитор может опускаться и подниматься на 130 мм.

Площадка соединяется со штоком через шарнир. Он обеспечивает поворот на 90° и наклон. Также есть возможность повернуть экран на 90° и сменить его ориентацию на книжную в настройках операционной системы. За счёт длинного хода площадки штанга позволяет это сделать без каких-то проблем.

Шарнир не очень тугой, но при этом хорошо фиксирует положение. В этом плане всё сделано отлично и у меня уже были мониторы с похожей конструкцией.

Матрица и тестирование

В мониторе используется QD-OLED матрица Samsung четвёртого поколения с разрешением 3840 x 2160 и частотой обновления 240 Гц. Заявлено 1.07 млрд цветов, а значит матрица 10-битная.

При запуске системы она изначально работает в режиме 60 Гц и частоту приходится выставлять вручную. Кстати, можно выбрать другие варианты, а 240 Гц – это максимальная частота обновления экрана.

Плотность пикселей – 139 ppi. Зерно особо не заметно, если специально не присматриваться.

В штатном режиме монитор настроен неточно. Это касается всех предустановок, включая sRGB. Хорошего качества изображения можно добиться лишь в ручном режиме. Для выставления баланса белого я убрал шесть пунктов с зелёного.

Что касается яркости, то максимум тут соответствует заявленному – это примерно 280 нит. Поскольку каждый пиксель подсвечивается индивидуально, то засветок тут как таковых нет.

Благодаря глянцевой поверхности чёрный цвет смотрится глубоким и действительно чёрным. Этому же способствует плёнка ObsidianShield. Однако субъективно мне больше понравился чёрный цвет на мониторе GIGABYTE MO27Q28GR.

Сама по себе матрица с большим цветовым охватом. Контрастность очень высокая из-за типа матрицы.

Монитор не совсем бюджетный, но производитель его позиционирует как игровой. Это значит, что изначально цвета не настроены для работы, но хорошего результата можно добиться при помощи калибровки.

Штатная калибровка не вызывает восторга, однако можно перейти в ручной режим и попытаться сначала выставить хотя бы баланс белого. У меня под руками был калибратор ColorMunki i1 DisplayPro и поэтому я опытным путём пришёл к тому, что снизил зелёный цвет на шесть пунктов до 94, а красный и синий оставались на 100.

Далее приступил к калибровке. Сначала я проверил штатный профиль sRGB. Вдруг повезёт и всё будет идеально.

Фокус не удался, и я наконец-то занялся калибровкой. В итоге получились хорошие результаты даже при достаточно высокой яркости.

Если кому-то нужен, то профиль можно скачать тут.

Что касается равномерности подсветки, то по измерениям тут получается какое-то пятно в центре, которое, как ни странно, совпадает с нагревом экрана. Возможно, это просто совпадение.

В динамичных сценах шлейфов от изображения я особо не заметил. Для тёмных сцен есть специальная настройка, которая называется Black Equalizer.

Многие OLED-экраны в HDR-режиме на пиковой яркости грешат излишней темнотой из-за технических ограничений APL. GIGABYTE придумала, как это исправить, с помощью функции HyperNits. Это умная технология на основе особого алгоритма, которая корректирует кривую яркости. Она способна сделать картинку ярче до 30%, но без пересветов – все детали остаются на месте. В настройках есть два варианта: HyperNits High для максимального прироста яркости и HyperNits Medium – для более деликатного (около 20%), в тёмных сценах.

Меню настроек достаточно развитое и настраиваются многие параметры, но штатные предустановки изображения обеспечивают сомнительное качество картинки. Также выводится информация о разрешении и частоте обновления экрана.

Настроек очень много, поэтому я просто записал небольшое видео с пунктами меню.

По сравнению с обычными LCD-матрицами картинка сразу становится более сочная, насыщенная и контрастная.

Глянцевая поверхность может оказаться как плюсом, так и минусом. Отражения света на ней сильно бликуют. Поэтому хорошо бы играть в полной темноте.

Во время работы нагрев корпуса устройства умеренный, но неравномерный. Блок питания находится внутри; здесь хорошо организована вентиляция по методу конвекции, когда холодный воздух входит снизу, проходит внутри и выходит сверху.

Заключение

GIGABYTE MO32U24 – это не самый бюджетный вариант, мне он обошёлся примерно в 85 000 рублей. Но в целом я остался доволен, хотя субъективно мне больше понравилась картинка на GIGABYTE MO27Q28GR, где матрица выполнена по технологии Tandem WOLED.

Тут дело не в цифрах – они везде получаются хорошие, всё отлично калибруется, но именно чёрный цвет и тёмные тона мне показались лучше на прошлом мониторе. Впрочем, это всё вкусовщина, и на самом деле GIGABYTE MO32U24 отличный монитор, который сочетает большую матрицу с высоким разрешением и высокой скоростью обновления экрана 240 Гц. Тут, конечно, я бы не стал гоняться за этими скоростями, но вдруг когда-то выйдет видеокарта RTX 100500, которая будет выдавать в условном Cyberpunk 2077 на самых запредельных настройках более 240 FPS.

Несмотря на то, что производитель позиционирует эту модель больше как игровую, тут есть ряд интересных особенностей, которые пригодились бы именно для работы: KVM, USB Type-C с функцией PD и подставка с возможностью вертикальной ориентации экрана. Понятно, что есть специальные инструменты для геймеров. Например, игровой ассистент, который включает в себя функции таймера, добавляет перекрестие по центру, а также есть функция PiP (картинка в картинке), что удобно для стримеров. Есть поддержка NVIDIA G-Sync. По своим характеристикам монитор выглядит круто, но и стоит при этом недёшево.

Цифры и характеристики – это хорошо, но стоит поделиться субъективными впечатлениями от использования. Монитор большой, но к его габаритам быстро привыкаешь. Металлическая панель сзади по периметру обеспечивает хорошую защиту, ведь экран очень тонкий, а рамки у матрицы небольшие. Все знают, что я не фанат глянцевых экранов, но мониторы QD-OLED практически все глянцевые. Для кого-то, наоборот, это будет преимуществом и гарантированной защитой от кристаллического эффекта. Чёрный цвет мне показался лучше на WOLED матрице. Кстати, подставка и штанга здесь практически такие же, как у модели MO27Q28GR, только чуть крупнее, поэтому эргономика очень хорошая. Лично мне бы хотелось более надёжной вертикальной фиксации экрана на штанге, потому что немного касаешься экрана и он уже поднимается. Управление тоже схоже, но тут джойстик на порядок лучше. Я ни разу не ошибся, когда пролистывал меню настроек.

Экран достаточно яркий и поэтому яркость местами приходится снижать. Я использовал где-то на 70% от максимума. Есть антибликовое покрытие, но оно не особо спасает от яркого света. Штатно экран не идеально откалиброван для работы, но можно его настроить. Причём для попадания в баланс белого я просто снизил в ручном режиме зелёный на шесть пунктов (почему-то у обоих экранов GIGABYTE был завышен именно зелёный). Далее просто без особых усилий откалибровал экран. Картинка действительно сочная и цвета насыщенные, поэтому тут не только удобно играть, но и хорошо смотреть фильмы. Высокая частота обновления экрана заметна невооружённым взглядом даже на рабочем столе. Все эффекты с окнами происходят очень плавно.

Остается добавить, что монитор снабжен трехлетней гарантией (в том числе от выгорания) благодаря системе AI OLED Care. Это система защиты дисплея на базе алгоритмов искусственного интеллекта. AI OLED Care в фоновом режиме анализирует контент на экране и динамически корректирует параметры отображения в зонах риска – например, слегка меняет яркость или незаметно сдвигает пиксели там, где долго находится статичная картинка. Система «обучается» под сценарий использования – будь то долгие игровые сессии, работа с таблицами или просмотр кино. Доступен выбор из нескольких режимов работы, включая автоматический.

Андрей Понкратов aka wildchaser