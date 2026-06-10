Audi показала новое поколение Q7 и SQ7. Главным нововведением стала система, которая проецирует сигналы поворота прямо на дорогу.

Audi обновила один из своих ключевых кроссоверов спустя почти десятилетие. Компания изменила внешний вид, технику и добавила новые функции освещения, включая необычный способ отображения поворотников.

Фото: Audi

Audi представила новое поколение Q7 и спортивную версию SQ7 для модели 2027 года. Обе машины построили на обновленной платформе для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и сохранили формат трехрядного кроссовера. В базовой версии Q7 компания установила 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбинами. Он развивает около 429 лошадиных сил и работает с системой полного привода quattro. Производитель сделал акцент на увеличении динамики по сравнению с предыдущим поколением.

Фото: Audi

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SQ7 ориентирован в первую очередь на рынок США. Эта версия получила 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью примерно 591 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает менее четырёх секунд, что для крупного кроссовера считается высоким показателем.

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Фото: Audi

Главное новшество в светотехнике — система, которая проецирует направление поворота на дорожное покрытие. Машина выводит визуальные стрелки прямо перед автомобилем, чтобы другие участники движения лучше понимали маневр.

Фото: Audi

Интерьер полностью переработали. Audi установила новые цифровые панели, расширила мультимедийные функции и предложила вариант с раздельными креслами во втором ряду вместо стандартного дивана.